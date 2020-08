Pengeregn over sportsklub i Jægerspris

Jægerspris Gymnastik Forening har fået 29.100 kroner i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan Jægerspris Gymnastik Forening se frem til at tilbyde et gratis arrangement for familier i kommunen. Et arrangement, hvor familier får mulighed til at deltage på holdet 'Familien i Bevægelse' for en dag.