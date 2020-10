Partifæller til angreb: Har kuppet sig til kandidatur

Niels Martin Viuff er konservativ spidskandidat ved kommunalvalget i 2021. Men det vækker langt fra begejstring hos alle lokale partimedlemmer.

Niels Martin Viuff blev i sidste uge opstillet som spidskandidat for Det konservative Folkeparti. Partifæller mener, udnævnelsen minder om et kup, men formanden afviser

Lokalavisen Frederikssund - 06. oktober 2020

Hos Det konservative Folkeparti på Christiansborg bobler glæden.

Pape-effekten er slået igennem, vælgernes opbakning er for opadgående, og det samme er medlemstallet.

Dét er også tilfældet i Frederikssund. Alligevel er begejstringen her ikke helt udelt.

I det lokale bagland murrer rygterne og utilfredsheden nemlig, efter byrådsmedlem Niels Martin Viuff på et opstillingsmøde i sidste uge blev udpeget til spidskandidat for partiet i den kommende kommunale valgkamp.

Ikke blot blev Viuff ved det seneste valg valgt til byrådet for et helt andet parti.

Dengang var han socialdemokrat, og sidder egentlig i byrådet på det gamle arbejderpartis stemmer fremfor antallet af personlige stemmer.

Men også - og måske især - fordi medlemsantallet er vokset betragteligt henover foråret og sommeren.

Så betragteligt, at de trods glæden over medlemsvækst har svært ved at tro, at det er udtryk for et oprigtig konservativt engagement.

De frygter i stedet, at der er tale om en regulær magtovertagelse.

Eller med andre ord: Et kup.

Eneste kandidat Ved opstillingsmødet var han den eneste på banen til at blive spidskandidat for partiet og dermed afløse Ole Søbæk, som har valgt at trække sig efter 16 år i lokalpolitik.

Men bag 'kåringen' af Niels Martin Viuff ligger altså ikke bare konservativ begejstring over at have fået storentreprenøren på holdet.

Således skulle over halvdelen af de tilstedeværende på opstillingsmødet ifølge Lokalavisens oplysninger havde været nybagte og genvakte konservative.

Det har i lukkede fora fået andre konservative medlemmer til at kritisere processen:

"Det konservative parti har da ikke opstillet Viuff. Han opstillede sig selv, da han meldte 50 medlemmer ind i vælgerforeningen som stemte på ham som vores spids," lyder det således fra en konservativ, tidligere byrådskandidat i den offentlige Facebookgruppe Frederikssund Under Overfladen.

Lokalavisen har efterfølgende været i kontakt med flere konservative, der deler den opfattelse, men ønsker at holde kritikken internt. Ikke mindst fordi de ikke ønsker at skade partiet, der netop nu oplever en optimisme og fremgang, der ikke er set, siden landets statsminister hed Schlûter.

Niels Martin Viuff har selv ingen kommentarer til sagen, men henviser i stedet til partiets lokalformand Kenneth Johansen.

Intet mystisk Ifølge den lokale partiforening har 2020 budt på cirka 40 nye medlemmer af partiforeningen, der i forvejen talte i omegnen af 70 medlemmer.

Det svarer til en vækst på næsten 60 procent..

Men Kenneth Johansen, der er formand for partiet i Frederikssund Kommune, afviser, at der har været tale om en kup-lignende proces:

"Der er jo ikke kommet 20-30 medlemmer på én gang. De er kommet stille, roligt og løbende hen over året, og også i den seneste uge, efter opstillingsmødet," siger han til Lokalavisen og fortsætter:

"Mange af dem er heller ikke nye. Det er personer, der tidligere har været medlemmer og nu har meldt sig ind igen. Så jeg kan slet ikke genkende tankegangen. Vi har fået en del af de nye medlemmer, der er kommet til partiet, og jeg synes, det vil være mærkeligt, hvis man skal græde over eller være utilfreds med, at man får nye medlemmer."

På landsplan har Det konservative Folkeparti cirka 11.500 medlemmer. I januar var tallet 10.900. Det svarer til en vækst på 6 procent, men en stor del af væksen er kommet inden for den seneste måned.

Kenneth johansen medgiver, at mange af de fremmødte til opstillingsmødet var nyindmeldte medlemmer:

"Men det tager jeg ikke som udtryk for et kup. Det er vel snarere et udtryk for, at de nye medlemmer gerne vil være aktive, og det synes jeg er ret logisk. Hvis man melder sig ind i et parti er det vel for at få indflydelse," siger Kenneth Johansen.