Parkteatret i Frederikssund har eksisteret siden 1941 uden afbrydelse. Det blev købt i 2016 af skuespiller og teaterdirektør Karen Nielsen og hendes mand, og de er ikke til sinds at give op for en coronakrise.

Send til din ven. X Artiklen: Parkteatret ligger underdrejet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkteatret ligger underdrejet

Coronakrisen har afbrudt den strøm, der normalt løber mellem Parkteatrets skuespillere og publikum. Men skuespiller og direktør Karen Nielsen er optimist. "Der bliver brug for sådan nogle som os bagefter," siger hun

Lokalavisen Frederikssund - 27. marts 2020 kl. 10:49 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man driver et foretagende, der i sin essens handler om at mennesker mødes og er sammen, så rammer regeringens forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer meget hårdt.

Sådan er det også for Parkteatret i Frederikssund, hvor skuespiller og direktør Karen Nielsen sidder og omdirigerer forestillingen 'Driving Miles', så den forhåbentlig kan komme ud på turné og spille de planlagte 40 forestillinger, når coronakrisen er ovre sit værste udbrud.

"Teatrets store force er, at vi kan lave sammenhæng mellem mennesker. Teatret lever af sit publikum. Ikke kun af de penge der bliver givet for billetterne, men også af den energi, der strømmer fra scene og til publikum og tilbage igen. Den energi er blevet slukket nu, men jeg tror på, at vi kan få den tilbage," siger Karen Nielsen til Lokalavisen.

Ingen er blevet fyret

Her og nu håber hun på at kunne få lønkompensation til Parkteatrets 14 ansatte.

"Jeg gik ind på virk.dk i går for at ansøge om lønkompensation, men måtte udsætte det, fordi køen var så lang," siger Karen Nielsen.

Udover at drive teatret står hun også bag driften af biografen og caféen, men lige nu er alle tre ben i virksomheden lagt ned.

"Det er noget hø! Men folk er ikke fyret endnu, heldigvis, og vi håber at kunne undgå det. Men selvfølgelig er det lidt af et problem at stå med 14 ansatte, når man ikke må drive sin forretning," siger Karen Nielsen.

Hun håber at kunne hente økonomisk støtte til lønninger via regeringens redningspakke, og så håber hun, at billetkøbsordningen og Teaterturné-netværket vil kunne spæde til, så tabet ikke bliver helt så stort.

"Der er meget, som er uafklaret lige nu. Men vi prøver at få det til at gå. Jeg håber ikke, at det kommer til at vare længere end til den 14. april, for det er jo ikke kun vores virksomhed, der er i klemme. Der er så mange, der er i klemme," siger Karen Nielsen.

Hun har besluttet sig for, at hun VIL være optimist:

"Vi skal ikke være så bange for at dø, at vi mister livet. Jeg ved ikke, hvordan sygdommen udvikler sig, men jeg ved, at der er hårdt brug for sådan nogle som os bagefter. Teatret leverer et indhold, vi kan være sammen om, og det er lige præcis, hvad der er brug for efter det her," siger hun.