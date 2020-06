Sidste år var juli feriemåned i Parkteatret. Men også det har Coronaen vendt op og ned på. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Parkteatret holder åbent i juli Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkteatret holder åbent i juli

Lokalavisen Frederikssund - 26. juni 2020 kl. 13:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I juli plejer Parkteatret at være lukket. Men i år holder café og biograf åbent hele sommeren for gøre op for de mange lukkedage under coronakrisen

Parkteatret har besluttet at give både de lokale og sommerhusgæsterne mulighed for at indhente to måneders tabt biograftid. Alle de film, man ikke fik set i foråret, kan man nu bruge sine sommeraftener på.

Filmene vises kl. 15, 17 og 19 - kl. 15.00 vil som regel være børnefilm - og da Parkteatret er medlem af Biografklub Danmark, har biografen mange af de smalle film, som ellers kun går i København samt dokumentarfilm.

I sommerens løb vises bl.a. 'Bohemian Rhapsody', en biografisk film og det britiske rockband, Queen og 'Unge Ahmed', et drama om en belgisk teenager, der præges af sin imans tolkning af Koranen og begynder at udtænke et angreb mod sin skolelærerinde.

Dansk thriller

2. juli har Parkteatret premiere på den danske thriller, Undtagelsen. Filmen handler om de fire kvinder Iben, Malene, Anne-Lise og Camilla, der arbejder på Dansk Center for Information for Folkedrab. Filmen skildrer, hvordan raffineret voksenmobning kan udvikle sig til et uhyggeligt spil om liv og død.

Til premieren fortæller juniorproducer på filmen, Emma Drost Jensen, anekdoter om filmens tilblivelse. Filmen vises kl. 18.00, oplægget er kl. 17.30.

Filmen er baseret på bogen af samme navn af Christian Jungersen. Bogen udkom i 2004 og har solgt over 200.000 eksemplarer solgt alene i Danmark.

Thomas Hartmann

13. juli er der mulighed for at på trænet lattermusklerne. Comedyklubben har før været på besøg i Parkteatret, og den 13. juli kommer Thomas Hartmann og to andre komikere, der endnu ikke er fastlagt, igen.

Thomas Hartmann er en verbal-ekvilibrist i særklasse, skriver Parkteatret. Han formår at underholde om hverdagen i en strøm af intelligente og ustyrligt sjove betragtninger. Det har gjort ham til en af de mest efterspurgte inden for stand-up i Danmark - både som komiker og tekstforfatter.