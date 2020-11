Pandora-topchef vil opføre og drive bydel

Planen er at gennemføre projektet i fire etaper over de kommende 10-15 år, og i direkte forlængelse af de oprindelige tanker om at gøre Vinge til et mønster-eksempel på bæredygtighed:

Nærmere betegnet i Vinge, hvor datterselskabet Byudviklingsselskabet Vinge Nord ApS, har fremlagt en storstilet plan om at byudvikle Vinge Nord og opføre op mod 1.350 boliger samt et lokalt, privat forsyningsselskab, der både skal levere grønnere og billigere varme og energi til de kommende indbyggere i området.

Men nu går Thomas Nyborg som reel ejer og bestyrelsesformand i virksomheden Green Island målrettet efter at sætte et markant nordsjællandsk aftryk.

Her han han blandt andet været været topchef for smykkegiganten Pandoras produktion i Thailand, hvor han også fortsat har adresse.

72 hektar

Selskabet har allerede nu sikret sig forkøbsret på 72 hektar jord i området, såfremt Frederikssund kommune giver grønt for at gå videre med projektet, hvilket meget vel kan ske.

Således anbefaler administrationen, at kommunen tilkendegiver overfor selskabet, at kommunen "principielt er indstillet på at arbejde videre med et samlet projekt af denne karakter, organisering og kompleksitet," samt at man "principielt er indstillet på at ændre kommuneplanens rækkefølge for Vinges udvikling i projektets første etape, såfremt forsyningsdelen af projektet vurderes realiserbar."

Dog peger administrationen også - efter at have rådført sig med COWI samt Kammeradvokaten - på en lang række forbehold og forhold, der skal afklares, inden man går videre med konkrete planer.

Forbeholdene handler ikke mindst om forsyningsselskabet, hvor kommunen både skal sikre sig, at der er en reel forsyningssikkerhed til borgerne - og at beboerne ikke pludselig kommer til at stå med uforholdsmæssigt store regninger, hvis det viser sig, at økonomien i forsyningsselskabet bliver presset.

Ifølge byudviklingsselskabets oplæg kan beoerne i området se frem til at slippe hele 44 procent billigere for deres forbrug af vand, spildevand og fjernvarme, end ved samme forbrug et andet sted.