Samfundet er ikke lukket ned, men der er trykket på den store pauseknap for en en lang række områder. Blandt andet er åbningen af en fotoudstilling på Frederikssund Museum, som dette billede taget af Kim Jensen er en del af, aflyst. Foto: Kim Jensen

På den igen: Nu aflyser kultur- og erhvervsliv igen

Store dele af samfundet har siden lørdag reelt været sat på vågeblus igen, siden statsminister Mette Frederiksen lørdag bebudede en strammere kurs for at begrænse smitten af Covid-19.

Blandt de hårdest ramte er naturligt nok cafeer og restauranter, men både kultur- og erhvervsliv bliver også ramt af det strammede forsamlingsforbud og opfordringen til, at flest muligt arbejder hjemme.

"I FE er vi som alle andre nødt til løbende at tilpasse os udviklingen og agere ansvarligt inden for de retningslinjer, der lige nu gradvist strammes.

Derfor har vi valgt at udsætte vores fysiske arrangementer i efteråret på ubestemt tid. Også kommunens erhvervskonference den 27. oktober er udsat.

Det er bestemt ikke med vores gode vilje, men vi mener samtidig, at det er den eneste rigtige beslutning. I må altså vente lidt længere på at deltage i vores arrangementer igen, men vi lover at tage revanche," hedder det i en mail fra direktør Peter Bo Andersen.