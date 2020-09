Se billedserie 29. november bliver Niels Viuff bedt om selv at komme med et udkast til en deklaration vedr. et eventuelt dige på den købte grund.

Overså indhold i kontroversiel aftale

Lokalavisen Frederikssund - 30. september 2020 kl. 07:52 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Det var ikke bare tale om én, men tilsyneladende en række af fejl eller uheldige omstændigheder, da byrådsmedlem Niels Martin Viuff fik lov til at købe et beskedent grundstykke til en lige så beskeden pris - og med en klausul om, at såfremt der skulle bygges dige på grunden, ville det ske for kommunens regning.

I første omgang bad kommunen Niels Martin Viuff selv levere et udkast til en servitut.

Da hans rådgivere sendte udkastet til Frederikssund Kommune, skete der tilsyneladende ikke nogen form for sagsbehandling, inden borgmester John Schmidt Andersen blev bedt om at skrive under på servitutten 19. december 2018.

Og det skulle vise sig at være uheldigt. Både for Frederikssund Kommune og Niels Martin Viuff. For at sige det mildt.

For da borgmesteren og sekretariatschefen skrev under, havde kommunen nu ikke bare sikret sig retten til om nødvendigt at inddrage grunden til kystsikring, sådan som byrådet havde besluttet.

Man havde samtidig forpligtet sig til - i modsætning til, hvad der gælder for samtlige andre lodsejere, der selv må til lommerne - at betale for et eventuelt dige på Niels Martin Viuffs grund.

"På baggrund af sagens dokumenter - og herunder det forhold, at der ikke er journaliseret yderligere mails om servituttens ordlyd på sagen - er det mit indtryk, at den deklaration, der omtales i mailen er identisk med den endelige deklaration. Jeg kan desværre ikke gå tilbage og efterprøve det ved at lede i modtageres indbakke. Vedkommende er ikke længere ansat og derfor er mail-kontoen nedlagt," konstaterer sekretariatschef Merete Pagter Møller, der sammen med John Schmidt Andersen skrev under på den digitale tinglysning af servitutten, i en mail til Lokalavisen

I samme mail oplyser hun til Lokalavisen, at der efter hendes opfattelse ikke i den mellemliggende tid har været dialog om indholdet af servitutten.

Af mailkorrespondancen mellem Niels Martin Viuff, hans rådgivere og Frederikssund Kommune fremgår det, at Niels Martin Viuff af kommunen 29. november blev bedt om selv at komme med et udkast til en servitut, der skulle sikre, at kommunen havde mulighed for at inddrage jorden, såfremt det var nødvendigt at etablere kystbeskyttelse på det lille jordstykke.

Det var denne mulighed, der angiveligt i første omgang fik forvaltningen til at anbefale af gå videre med en salgspris, der kun udgjorde en trediedel af den salgspris, en mægler i første omgang havde vurderet grunden til.

For så var man fri for at skulle bruge tid på at diskutere, om Frederikssund Kommune på et senere tidspunkt havde ret til at etablere kystsikring på stedet.

Det var også dét, et flertal i byrådet havde stemt ja til, da de solgte grunden.

Men ingen i forvaltningen sikrede sig tilsyneladende, at det også var dét, borgmesteren endte med at skrive under på.

Niels Martin Viuffs rådgivende landinspektører fremsendte 5. december det ønskede udkast til Frederikssund Kommune, Niels Martin Viuff og hans advokat, der dagen efter oplyste, at man ingen indvendinger havde mod servitutten.

Fra Frederikssund kommune blev indholdet aldrig kommenteret.

19. december oplyste landinspektøren Frederikssund Kommune om, at materialet nu lå klar til underskrift på Tinglysning.dk, og samme dag blev borgmesteren bedt om at underskrive dokumentet.

Først da Lokalavisen i det tidlige forår omtalte sagen, gik det op for politikere og forvaltning, at deklarationen rakte langt videre, end byrådet havde besluttet.

Ikke bare fordi Niels Martin Viuff havde udsigt til, at kommunen ville betale for et eventuelt dige på hans grund, men også fordi sagen ville kunne danne præcedens, fordi en myndighed ud fra det såkaldte ligebehandlingsprincip ikke må give enkelte borgere fordele, som andre ikke får.

Ny procedure Det var ét af kritikpunkterne, som en af kommunens egne jurister senere pegede på, da han i efteråret 2019 udarbejdede et notat om sagen.

Heri konkluderede han blandt andet, at "vi kan ikke være stolte af sagsbehandlingen."

Og selv om teknisk direktør Kristian Nabe-Nielsen overfor Lokalavisen har tilkendegivet, at sagen er behandlet helt efter bogen, har den alligevel haft konsekvenser internt.

"Der er efterfølgende skabt en organisatorisk enhed, der varetager kommunens køb/salg forretninger og der er sikret en juridisk kvalitetssikring samt klare procedure for gennemførelse af køb og salg," skriver Merete Pagter Møller således i en mail til Lokalavisen.

Niels Martin Viuff har i kølvandet på Lokalavisens artikler i foråret fået ændret deklarationen, så han nu på linie med andre lodsejere skal bidrage, såfremt det bliver nødvendigt at etablere kystsikring i området.

