Otto har vokseværk

Lokalavisen Frederikssund - 12. februar 2020

Susanne Ebert og Allan Klem havde ikke set hinanden i flere årtier, da skæbnen ville, at de en aften i byen for tre og et halvt år siden rendte ind i hinanden.

I dag danner de par både privat og professionelt. Og i Slangerup er de nærmest blevet synonym med baren Ottos Hjørne, et ishus og senest cafeen Ottos Køkken, som kort før jul slog dørene op i Kongensgade 4.

Indenfor er alt nyistandsat. På de turkisblå vægge hænger gamle, sort-hvide fotos af blandt andet byens apotek, biograf og bygningen, hvor der i dag er solcenter.

"Det er en lidt sjov historie," begynder Allan Klem og refererer til, hvordan parret mødtes, imens bænker vi os i et hyggeligt hjørne i cafeen.

"Vi var begge spejdere som børn. Susanne var ti og jeg var tolv år. Hun kiggede vist lidt op på os storspejdere, vi kiggede til gengæld ikke så meget nedad," Allan Klem smiler og fortsætter:

"Min far var spejderleder, og det var Susannes forældre også, så de kendte hinanden. En dag, mange år senere, er vi begge i byen og render ind i hinanden. Susanne vidste tilsyneladende godt, hvem jeg var."

For at gøre en sød men lang historie kort, blev en drink til flere, og siden er parret ikke bare flyttet sammen, de er også flyttet til Slangerup.

"Nu er vi flyttet herop. I lang tid lå vi og kørte frem og tilbage mellem Slangerup og Amager," siger Allan Klem.

Med Ottos Køkken føjer parret endnu et projekt til rækken af drømme, som de nu har realiseret.

De understreger begge to, at det bliver ved det. Med andre ord har de ikke planer om at gå erhvervsmanden fra tv-serien Matador Mads Skjern i bedene. Dog fortæller Allan Klem, at han gerne havde indrettet cafeen i bedste Matador-stil. Men det gik Susanne Ebert ikke med til.

"Jeg ville gerne have haft grønt på væggene, og grønne og hvide duge og billeder af kongefamilien på væggene, sådan rigtig Matador-agtigt. Men der lagde Susanne veto, her gik hun ind og blandede sig," siger Allan Klem og griner. Susanne ryster på hovedet.

Restaurationsbranchen er ikke ukendt for Allan Klem. Han har tidligere haft Søcafeen i Tivoli og restaurant ved Nyboder. Her var hygge og god, dansk mad i højsædet. Og det er netop nøgleordene i Ottos Køkken.

Susanne Ebert og Allan Klem syntes nemlig, at der manglede et sted i byen, hvor man kunne få god, dansk husmandskost til rimelige priser. Ottos Køkken er både cafe, bar og take away. Her kan man ifølge dem spise dansk mad, uden at skulle køre til Lynge, Ganløse eller Gerlev.

Parret har knoklet, med at omdanne det tidligere pizzaria til det´ der i dag er Ottos Køkken. Og de lægger ikke skjul på, at uden deres uundværlige kokke, var de ikke kommet i mål med projektet:

"Stor, stor ros til kokkene Peter og Morten, som tidligere har arbejdet for mig i Tivoli. De har virkelig knoklet, for de ved godt, at i sådan en opstartsfase, så kan det ikke undgås at dagene bliver lidt længere end normalt," siger Allan Klem anerkendende.

I Ottos Køkken kan man på hverdage bestille mad fra klokken 17-21. Stedet lukker klokken 22. Der er mulighed for frokost i weekenden, og så er der brunch hver søndag.

"Vi skylder byen meget. Den åbenhed vi har mødt, uanset om det er i baren, ishuset eller nu her i køkkenet, har gjort, at vi har følt, at folk har taget rigtig godt imod os," siger Allan Klem og svarer til slut på, hvor navnet 'Otto' stammer fra.

"Otte er Susannes far. Han var meget udadvendt og ligetil. En rigtig levemand. Og så klinger det bare bedre end Allan eller Susanne."