Otium i storform: Hardy Hansen er tro mod sine rødder

Alt står knivskarpt i Hardy Hansens have i Kulhuse. Den tidligere formand for SiD er med sine 86 år også selv i storform, for han er en mand, der passer godt på det hele - haven, ægteskabet og det politiske engagement

Lokalavisen Frederikssund - 25. maj 2020

I Hardy Hansens have står en række ting og sager, der ved første øjekast ligner udsmykning, som man ser det overalt i sommerlandet.

Ved huset i Kulhuse har tingene imidlertid en historie. Her står den plov, som Hardy Hansens far pløjede med ved hans barndomshjem i Store Brøndum 20 kilometer syd for Aalborg. Her hænger den rødmalede gryde, som hans mor lavede mad i. Og her står den rødmalede pumpe, som hun brugte til at få vand.

Det pynter i den smukt holdte have. Og det minder om, hvor Hardy Hansen har sine rødder.

"Min far var arbejdsmand. Han blev slidt op af arbejdet med at hakke sten i en grusgrav og støbe fundamenter. Han havde arbejdet fra han var en lille dreng, og han døde 60 år gammel. Min mor levede, til hun blev 87 og boede i mit barndomshjem. Da hun døde, sad hun i en lænestol og mine søstre fandt hende med dagbladet Aktuelt i skødet slået op på historien om, at jeg var blevet genvalgt som formand for SiD i 1995," fortæller Hardy Hansen.

Han blev selv fæstet som landarbejder på nabogården, da han var 13 år. Her fik han første dag til opgave at skovle et bjerg af kartofler op på en lastvogn, som skulle aflevere kartoflerne på De Danske Spritfabrikker i Aalborg.

"Jeg kan huske, hvordan de første grebfulde kartofler lød, da de rullede og larmede på lastvognens lad. Jeg tænkte, at jeg aldrig ville blive færdig, men det blev jeg," fortæller Hardy Hansen.

Til forældrenes stolthed nåede han langt i sit arbejdsliv. Han tog til København og fik ufaglært fabriksarbejde. Han fik tillidsposter og arbejdede sig op i toppen af Specialarbejderforbundet, hvor han var formand fra 1979 til 1996.

Masser af arbejdstimer I 1972 købte han et lille hus på 26 kvadratmeter på adressen Trekanten i Kulhuse. Naboen var en fodboldkammerat, der havde anbefalet ham at købe. Senere erstattede Hardy Hansen og hans kone, Annie, det lille hus med et større sommerhus. Det har siden fået en udestue, hvorfra der er udsigt over markerne ned mod fjorden.

"Annie og jeg mødtes i 1975. Hun var skilt, og jeg blev skilt, og tilsammen har vi fire børn. Hun er københavner med stort K, så vi flyttede sammen i Skotterupgade på Nørrebro, hvor vi boede i mange år, og det var ret genialt, for derfra kunne jeg cykle ind på arbejde i Nyropsgade, hvor SiD lå," siger Hardy Hansen.

Da han stoppede som forbundsformand som 63-årig, fik han fire år i Folketinget for Socialdemokratiet. Han havde gerne taget en periode til som formand, hvis reglerne havde tilladt det.

"Vi havde 300 afdelinger, og de så jo gerne, at bossen mødte op til forskellige lejligheder og sagde et par bevingede ord. Jeg kunne godt lide at komme ud blandt medlemmerne og snakke. Der var mange kloge mennesker, og ofte kom deres ideer om f.eks. miljø, klima og velfærd med i arbejdsprogrammet på forbundets kongresser," siger Hardy Hansen.

Men... for der var et men. Hardy Hansen havde ikke ret meget fritid i den periode.

"Der var en gang, hvor Annie sagde til mig: 'Nu har du ikke været hjemme i 37 weekender i det her år. Tror du ikke, at du skulle begynde at tænke lidt på mig?"

Vinter under solen Selv om arbejdet som formand og folketingsmedlem ligger et stykke tilbage i tiden, arbejder han videre med politik i gruppen 'Netværk for Velfærd og Demokrati". Medlemmerne mødes hver tredje uge for at diskutere politik, og for få dage siden bragte dagbladet Information en kronik fra gruppen.

"Næste opgave er at skrive til Mette Frederiksen. Hun har knoklet med corona-krisen, hvilket hun har løst godt, men nu må hun i gang med at tage sig bedre af flygtningepolitikken, og gå i spidsen for en demokratisering af økonomien på arbejdsmarkedet. Ja, der er meget at tage fat på. Uligheden i verden har aldrig været større end i dag," siger Hardy Hansen.

Ingen tvivl om, at hans engagement er lige så stålsat, som det altid har været. Men trods alt har Hardy Hansen fået tid til at nyde tilværelsen som pensionist.

Sommerhuset i Kulhuse er for længst blevet til helårs-residens, og sammen med Annie har han kastet sig ind i det lokale liv. De er med i Historisk Forening i Jægerspris, han er morgensvømmer i Frederikssund, hvor han mødes med ca. 50 andre et par gange om ugen. De cykler sammen, og Hardy har en jolle, som han fisker fra.

Hver morgen begynder dagen med, at de to går en tur på fem kilometer. Når de kommer hjem, fikser han morgenmaden, og derefter går Annie yderligere fem kilometer. Haven og malerkosten er hans domæne, og det er også ham, der sidder bag rettet i autocamperen, når de hver vinter kører 3.000 kilometer sydpå for at tilbringe vinteren under Spaniens sol, inden de vender tilbage til Kulhuse i foråret.