Poul Erik og Kirsten Budde har tidligere haft blomsterforretning i Hillerød. I dag nyder det pensionerede ægtepar at kunne tilbringe mange timer i haven som de med glæde viser frem for offentligheden, blandt andet den 25. og 26. juli.

Onsved-ægtepar viser haven frem

Hos Poul Erik og Kirsten Budde tilbringes der mange timer i haven med rive, saks og lugejern. Nu kan andre også få glæde af de mange timers arbejde, når ægteparret inviterer til Åben Have den 25.-26. juli

Det haveentusiastiske ægtepar Poul Erik og Kirsten Budde åbner deres have for offentligheden, når de inviterer til Åben Have den 25. og 26. juli fra klokken 13 til 17.

"Efter vi er blevet pensioneret, bruger vi rigtig meget tid i haven," fortæller Poul Erik, der er uddannet gartner, og som sammen med hustruen Kirsten har haft blomsterforretning i Hillerød fra 1980 til 2005.

"Vi har boet her siden 1973, og det går fint med at holde hus og have. Da vi havde forretningen, var der ikke så meget tid til at holde haven, men det er der nu, hvor vi stort set er herude hver dag," fotæller Kirsten, mens hun sammen med Poul Erik viser rundt i den parklignende have, som ifølge ægteparret er på mellem 2500 og 3000 kvadratmeter.

Det er tydeligt, at Kirsten og Poul Erik nyder at vise haven frem. Ja, faktisk kæmper de om, at få lov til at fortælle om de mange plantesorter, vi kommer forbi.

Inspireret af abetræet En buskbom er klippet i facon, så den minder om en bænk og to borde. Æbletræerne er bundet op, så de danner et espalier. Uanset hvor man vender blikket, er der noget smukt at kigge på.

"Her har vi et abetræ," begynder Poul Erik og peger på et cirka syv meter højt, stedsegrønt nåletræ bestående af en kegleformet stamme og regelmæssige grene.

"Vi var for mange år siden i Skotland, og blev inspireret af abetræet, som stod i parkerne, vi besøgte derovre. Det her fandt Poul Erik på Grønttorvet, hvor det dengang var under en meter højt," fortæller Kirsten.

Når ikke det pensionerede ægtepar nyder deres egen have, sætter de stor pris på at komme ud og se andres haver.

"Nogle gange bliver vi inspireret og finder noget, som vi har lyst til at plante herhjemme, men det kniber efterhånden med at finde en ledig plads i haven," siger Kirsten og griner.

Det er 7. gang, at ægteparret Budde holder Åben Have på adressen Onsved Huse 2, 4050 Skibby.

"Der er kaffe og the og hjemmebagt kage, men ingen adgang for hunde," lyder det venligt fra Kirsten Budde.