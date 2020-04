Foto: Martin Kay Photography

Om at plante håb.

Lokalavisen Frederikssund - 05. april 2020 kl. 09:00 Af Lotte Nysted Højholt, sognepræst i Frederikssund kirke. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er vant til som mennesker at kontrollere vores liv selv, og når vi så oplever at vores kontrol er sat ud af drift, så oplever vi magtesløsheden, og den er ganske angstprovokereende og skræmmende for et moderne menneske. Magtesløshed betyder ordret, at jeg er uden magt - dvs. indflydelse og medbestemmelse over, hvordan mit liv og vores verden skal være. Sådan oplever de fleste af os det i øjeblikket, at være sat ud af spillet. Og vi kan ikke andet end at se til at en virus spreder sig. Det bedste vi kan gøre lige nu er ikke at gøre noget. Og det er svært, for de fleste af os handler os ud af kriser. Nu skal vi handle ved ikke at gøre noget. Alle vores egne aktive valg er, for en tid, dispenseret, og større kræfter tvinger os i en retning, ingen har bedt om.

Midt i alt dette virvar og hvor uvisheden er til at tage og føle på, der må vi gøre hvad der bliver sagt; være sammen hver for sig. Det er svært. For vi har det bedst med at være sammen og ikke hver for sig. Jeg savner personligt at give og få et knus, at lægge mine hænder på en andens arm i en kærlig hilsen.

Så hvad har vi at gribe i de her dage? Jo et håb, et kæmpe stort HÅB. Og det er hvad vi skal gøre.

"Håb er den tillidsfulde forventning om noget glædeligt, der vil indtræffe i fremtiden uden at der foreligger en objektiv sikkerhed". Det er den definition, der gives på håb i Den Store Danske Encyklopædi.

Håb kan vi kun håbe på men vi kan gøre det i tillidsfuld forventning om at noget glædeligt vil indtræffe, men vi kan ikke vide det.

Midt i mørket findes altid en mulighed. Og håbet er en følelse af mulighed på trods. Luther blev engang spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at jorden gik under i morgen. Han ville plante et træ! Altså gøre noget fuldstændig omsonst og nytteløst. Men han ville plante HÅB i dag, som også er for dagen i morgen.

SÅ VI SKAL PLANTE HÅB, masser af det. Fremtiden bæres ikke af mørke, men af forventningen om at lyset vil overkomme mørket. Deri lægger et kæmpe HÅB. Håbet driver os frem trods alle dystre prognoser. Der er troen på, at der er lys for enden af tunnelen eller sagt med den canadiske digter og sangskriver Leonard Cohen: "There is a crack in everything. That's how the light comes in." (Der er en revne i alting. Det er sådan, lyset kommer ind). Håbet kommer ind også der hvor det ser håbløst ud, selv der kan håbet trives og næres.

En af de gange vi planter håb, er når vi beder til Gud. Nogle kynikere vil også kalde det latterligt og omsonst, men når vi beder, så planter vi håb om det vi ønsker og længes efter; vi beder om håb. Når vi beder for mennesker, så planter vi ikke bare håb i dem men i os selv.

Når vi beder, så bruger vi det som Luther kaldte troens sprog. For gennem bønnen afspejles vores omsorg for andre mennesker eller en mere almen bekymring. Sådan planter vi håb i verden.

Set fra fornuftens synsvinkel kan det synes overflødigt at bede, for Gud kender jo alle vores tanker og bønner, før vi selv gør. Sådan står der i Salmernes bog salme 139,vers 4: "Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre". Men måske er bøn i virkeligheden noget andet. Måske er bønnen snarere den bedendes forsøg på at forholde sig til Gud og holde fast i, at Gud er der, både når livet er glædeligt og når det er smerteligt og vi oplever ikke at kunne handle, som når vi oplever magtesløsheden. Når man beder, står man ikke uden for og betragter det hele uengageret, men man er "på" og lægger sit liv frem for Gud. Sine spørgsmål, sine ønsker, sine bekymringer, sin kærlighed, sin glæde, sin sorg, vrede og angst.

I bøn lægger man det hele frem for Gud - både alt det glædelige og alt det svære - i håb om, at han er der og vil én det godt. Og det må vi holde fast i også i mørke stunder, håbet om at Gud er der, at vil os mennesker det godt og han er med os også i denne stund. Det er at plante håb.