Olsens Teater underholdt kommunens yngste

En medarbejder i børnehuset Savannen i Skibby satte i sidste uge nogle tanker i gang hos formand for Frederikssund Børneteater Grethe Olsen. For da hun ringede, for at aftale nærmere angående en teaterforestilling på den anden side af sommeren, lød det fra medarbejderen; 'Jeg troede, du ville høre, om vi ville have en forestilling nu." Derfra var der ikke langt fra ord til handling.