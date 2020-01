Ølentusiaster testede smagsløgene

"Vi er igen kravlet op over de 700 gæster. Måske er vi blevet lidt bedre til at markedsføre os. Ølsmagningen er nok også blevet tradition for mange, og i år kæmpede vi jo heller ikke med håndbold eller tennis i tv, som vi har gjort tidligere."

"Vi åbnede dørene klokken 11. Efter det første kvarter havde vi 200 gæster indenfor. Og så vil jeg tro, at der var omkring 400-500 mennesker hele tiden. Det var perfekt og gjorde, at der ikke blev for overcrowded," fortæller Wittenburg, som efterfølgende har opgjort besøgstallet til 712 betalende gæster, der for hovedpartens vedkommende kom fra store dele af Nordsjælland og Københavns-området.

Lørdag slog Frederikssund Ølsmagning dørene op for 16. gang til det årlige tilbagevendende trækplaster for passionerede ølentusiaster, hvor øl fra 23 stande var repræsenteret.

Vil starte et bryglaug

I det hele taget ved folkene bag fØLs efterhånden, hvordan man får det hele til at klappe.

"Alle er glade, og der er god stemning. Det hele kører som en drejebog, og det er rigtig fint. Der er tid til at gå rundt og hygge, og man møder mange, man kender i løbet af sådan en dag. Der bliver også netværket mellem bryggerne. Jeg syntes, øllet lå på samme høje niveau som sidste år, men overordnet er målet for os, at skabe en helhedsoplevelse," fortæller Jesper Wittenburg, som ikke holdt sig tilbage fra at rose en anden aktør fra dagen:

"Hallens cafeteria stod i år for maden. Det var en opgave, som de klarede virkelig professionelt. Både mad og logistik greb de godt an."

Efter bryggernes ønske blev der i løbet af lørdagen også konkurreret om den bedste publikumsøl i to kategorier, nemlig øl over - og under seks procent. I første kategori vandt Hornbeer med Dirty Danish Oil.

I kategorien under seks procent vandt Spybrews Session Impossible.

Wittenburg fortæller, at øl som bekendt er en smagssag, og at han for eksempel personligt ikke er så vild med øl der er for frugtet.

Så på spørgsmålet til, hvorvidt han nogensinde har overvejet selv at brygge øl, svarer han:

"Vi er nogle stykker fra vikingespillet, som har snakket om at starte et bryglaug. Der er et par stykker som i forvejen brygger. Så vi arbejder så småt på det, men er endnu ikke kommet i gang. Det er også noget som tager plads, så der skal være nogle med, som har plads til det derhjemme. Jeg vil gerne være med og støtte op om det, men jeg skal ikke drive det. Det har jeg ikke tid til."