OK overtager Ørsteds naturgaskunder i Frederikssund-området

frederikssund Frygten for, at SEAS ville blive en for dominerende spiller på naturgasmarkedet betyder nu, at OK overtager de naturgaskunder i Frederikssund-området, der hidtil har været tilknyttet Ørsted.

"Vi har glædet os meget til at byde kunderne velkomne i OK og ser frem til at give dem den gode kundeoplevelse, vi er kendt for på vores øvrige forretningsområder," siger Simon Vestergaard Pedersen, produktchef for el og naturgas i OK.