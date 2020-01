Nytårsløb med Out-Run Frederikssund: Løbere snørrede skoene på årets sidste dag

Midt i alle nytårs-forberedelserne før årets allersidste aften, valgte henved 100 friske løbere at snørre løbeskoene, for at løbe med i Out-Run Frederikssunds Nytårsløb på fem kilometer.

Således blandede løbeklubbens egne medlemmer sig med løbere 'udefra', for i fællesskab at afslutte året på en sund og social måde.

"Løbet er et socialt løb, som Out-Run Frederikssund løber hvert år. Men i år var det kun andet år, at vi valgte at åbne løbet for ikke-medlemmer, og det er bestemt en tradition, der er kommet for at blive, " fortalte Hanne Christiansen, formand i Out-Run Frederikssund.