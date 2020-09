Sten Rasmussen har anskaffet sig en ni meter lang spisevogn. Så fremover står den på tilberedelse af smørrebrød og sandwich fra klokken fire om morgenen. Foto: BM

Nyt ved XL-BYG Bjergmark: Spisested på fire hjul

Sten Rasmussen fra Skuldelev har netop åbnet spisested i Skibby. Fremover kan man få stillet den hurtige sult ved XL-Byg

"Jeg syntes, der manglede noget af det gode," lyder det fra Sten Rasmussen, der netop har åbnet Rasmussens Spisehus. Men det er nu snarere en spisevogn, som Sten Rasmussen og hans datter, fremover vil servere smørrebrød, pølser og sandwich fra, og som vil holde ved XL-BYG Bjergmark i Skibby.

Det er ellers ikke fordi, Sten Rasmussen mangler noget at beskæftige sig med. Han fortæller, at han har været chauffør i godt 20 år.

For fem år siden blev han selvstændig, og i dag driver han et entreprenør- og brolæggerfirma. De små heste, der går på foldene ved hans gård udenfor Skuldelev, vidner om, at han i sin fritid også finder tid til at beskæftige sig med de firbenede.

"Min datter Pernille er lige blevet student, og har taget et sabbatår, så hun skal hjælpe til i spisehuset," fortæller Sten Rasmussen, der selv har indrettet den ni meter lange vogn med alt det nødvendige inventar som kræves, for at kunne drive et spisested på hjul.

Dertil kommer slush-ice- og softice maskiner, som efter alt at dømme vil være et hit for de børn, der tager med far eller mor i byggemarked om eftermiddagen.

"Vi åbner klokken fem om morgenen med kaffe, smørrebrød og sandwich. Så kan de håndværkere, der kører ind til København, nå at få det, inden de kører derind ad. Ved ni-ti-tiden kører vi pølser. Alt bliver frisksmurt om morgenen, så vi skal op ved fire-tiden." Sten Rasmussen griner. Han pointerer, med lidt mere alvor i stemmen, at den mad, der ikke bliver spist, smides ud, når dagen er omme.

"Vi vil bruge lokalt producerede råvarer. Vores slagter, der også holder til her på gården, fremstiller håndlavede pølser. Og løber jeg tør for rullepølse, kan jeg bare lige gå ind og hente noget mere," fortæller Sten Rasmussen. Han peger på bygningen ved siden af hovedhuset, hvor slagteren holder til.

"Jeg tror, det bliver rigtig sjovt," siger han og tilføjer:

"Men i weekenderne holder vi lukket. Der holder jeg fri."