Nyt initiativ skal hjælpe den lokale handel

Frederikssund Erhverv søsætter ny digital platform i samarbejde med handel- og erhvervsnetværk i hele kommunen.

Lokalavisen Frederikssund - 31. marts 2020 kl. 06:37

Hvis der stadig skal være et lokalt handelsliv, når støvet fra Corona-udbruddet har lagt sig, er vi nødt til træde til nu.

Sådan lyder budskabet fra direktør for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen.

"Frederikssund, Danmark og verden er på ganske få uger blevet vendt på hovedet på grund af en virus, som kræver kæmpe omvæltninger i alles hverdag.

Virksomheder og butikker er lukket ned for at beskytte os alle - det er nødvendigt, men det har sendt store chokbølger ud i vores erhvervsliv, som er udfordret og reelt truet på sin eksistens. Derfor må vi alle gøre hvad vi kan for at hjælpe særligt vores detailhandel og vores mindre selvstændige virksomheder gennem det værste," siger han.

Det lokale handelsliv har brug for opbakning og hjælp til at komme igennem krisen nu og her, men i aller højeste grad også, når samfundet lukker op igen.

Og for at hjælpe opbakningen på vej har Frederikssund Erhverv derfor iværksat et nyt tiltag:

"Der er igangsat kæmpe nationale hjælpepakker, der skal afhjælpe de værste ulykker for dem, der mister sit job, og for dem hvor en virksomhed og en livsdrøm kommer i akut fare. Også lokalt må vi rykke sammen - og hjælpe hinanden. Derfor har Frederikssund Erhverv valgt at søsætte en fælles digital platform, hvor vi vil prøve at hjælpe erhvervsliv og indbyggere med at finde hinanden. Initiativet sker i samarbejde med handels- og erhvervsnetværk i hele kommunen," siger Peter Bo Andersen.

På hjemmesiden frederikssundhandel.dk arbejdes der på højtryk for at gøre det nemmere for lokalbefolkningen at få et overblik over alle vores lokale butikker og dermed at gøre det nemmere at handle lokalt.

På hjemmesiden arbejdes der blandt andet på at liste de lokale erhvervsdrivende, samt liste virksomheder med webshops, restaurationer der bringer mad ud, butikker man kan købe gavekort til og meget mere.

På siden kan du få informationer om de lokale virksomheder, deres produkter, samt åbningstider og andre informationer.

Planen er løbende at komme med tiltag i samarbejde med de lokale erhvervsdrivende, erhvervsforeningerne i kommunens byer og kunderne, der skal hjælpe det lokale handelsliv med at komme igennem en svær tid.

Det handler i første omgang om samarbejde og opbakning. Arbejdet er stadig i fuld gang på denne digitale platform, og hvis du er erhvervsdrivende og ikke er på listen, så skriv en mail på info@frederikssunderhverv.dk.

