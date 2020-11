Se billedserie Et lokale under renovering på Ådalens Skole, hvor der blandt andet skal indrettes værksteder til faget håndværk og design.Foto: Frederikssund Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Nye faglokaler og nyt inventar til skolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye faglokaler og nyt inventar til skolerne

Der arbejdes på højtryk for at forbedre faglokaler på de lokale skoler. Samtidig er der afsat 10. mio. kroner til udskiftning af inventar

Lokalavisen Frederikssund - 08. november 2020 kl. 09:27 Kontakt redaktionen

Udskiftning af nedslidt inventar og en ombygning af faglokaler, så de lever op til nutidens krav og behov, skal være med til at give den lokale folkeskole et løft.

Og opdateringen af faglokalerne glæder koleleder på Ådalens Skole Morten Flotin Jensen:

"Det bliver rigtigt godt," siger han ifølge en nyhed på kommunens hjemmeside

Det er lokaler til fagene madkundskab, billedkunst, fysik og håndværk og design, der bliver gennemgribende renoveret.

Nogle af skolens faglokaler levede ikke op til kravene til den undervisning skolen i dag skal tilbyde, og da Byrådet valgte at fremrykke en række anlægsinvesteringer for at stimulere økonomien faldt godt 8 mio. kr. på Ådalens Skole.

"Det betyder, at vi fremover kan imødekomme de krav, der er til en rigtig god undervisning. Nu kan vi få børnene igennem de processer, som skal til, for at opfylde målene med undervisningen," fortsætter Morten Flotin Jensen. Han tilføjer, at nogle af de nye lokaler indrettes sådan, at der kan være flere klasser med flere lærere tilstede samtidig.

"Dermed er der flere faglige kompetencer til stede, og eleverne vil opleve et mere sammenhængende undervisningsforløb," forklarer han.

Helt nye muligheder På Trekløverskolen afd. Marienlyst er håndværkerne også i fuld gang med renovering af faglokaler. Her er der også bevilget lidt over 8 mio. kr. til nye faglokaler, og de bruges på lokaler til billedkunst, drama, madkundskab samt håndværk og design.

På Marienlystskolen betyder de nye faglokaler også, at der bliver rokeret rundt på og renoveret lokaler til gruppearbejde samt til lærernes forberedelse.

"Det giver os nogle helt nye muligheder for især de kreative miljøer," fortæller pædagogisk leder Jakob Fryd og tilføjer:

"Nu kan vi tilbyde eleverne valgfagspakken med de bedst mulige faciliteter, og det kan måske også betyde, at de børn, der ikke er så bogligt stærke, kommer til at blomstre mere op. Nu er vi med helt fremme blandt de moderne skoler, og så er det jo bare lækkert at være i omgivelser med nye faciliteter," fastslår Jakob Fryd.

Nyt inventar Opdateringen af faglokalerne er imidlertid ikke det eneste, der er frigivet penge til.

Der er nemlig også blevet fremrykket investeringer for yderligere 10 mio. kr. til indkøb af nyt inventar til skolerne.

De 10 mio. kr. fordeles mellem skolerne således, at de fem folkeskoler hver tildeles en mio. kr., som den enkelte skole kan disponere i et samarbejde mellem skolens ledelse, MED-udvalg, Skolebestyrelsen og Elevrådet.

De resterende 5 mio. kr. disponeres af Center for Børn og Skole i samarbejde med skolelederne, idet der her tages udgangspunkt i at udskifte inventar på de skoler, hvor behovet er størst.

De fremrykkede investeringer i nyt inventar kan lade sig gøre, fordi regeringen - pga. coronasituationen - i 2020 har fjernet anlægsloftet, der normalt begrænser, hvor mange penge kommunerne kan bruge på anlæg. Investeringen er lånefinansieret.

Det nye inventar til skolerne forventes leveret inden årets udgang, ligesom renoveringen af faglokalerne forventes afsluttet til nytår.