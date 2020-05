Se billedserie Skarpretterens økse og blokken her er udstillet på fængselsmuseet i Horsens. Samme udstyr blev brugt ved henrettelserne i Roskilde i 1942. Foto: Fængselsmuseet i Horsens

Nye detaljer: En frygtelig røverhistorie

Bødlen havde en dårlig dag og måtte hugge flere gange og file løs, da to af Venslevrøverne blev henrettet. Søren Møgelvang Nielsen fra Venslev har i sin nye bog ’Venslevrøverne’ fundet frem til nye detaljer om den gruopvækkende sag

Lokalavisen Frederikssund - 15. maj 2020

Søren Møgelvang Nielsen er født og opvokset i Venslev i Hornsherred og har bl.a. på Rigsarkivet gravet dybt i den drabelige historie om Venslevrøverne. Den store flok forbrydere fra samme lille landsby blev afsløret i 1842 og fik deres straf. Nu udkommer Søren Møgelvang Nielsens bog om sagen. Den har fået titlen 'Venslevrøverne - 180 forbrydelser, 43 dømte, 3 mord, 2 henrettelser, 1 landsby'.

Bogen tilføjer flere facetter til historien om, hvordan en hel landsby var involveret i omfattende kriminalitet, som endte med at blive afsløret, da en familie på tre blev dræbt af røvere.

"Udover de to navngivne personer, som blev dødsdømt for mord på en familie i Ejby, var der 41 andre mennesker fra Venslev, som blev dømt til relativt lange straffe. Navnene på disse 41 personer, har jeg aldrig i min opvækst hørt. De blev fortiet af hensyn til familiernes renommé. Og jeg forstår godt, at man havde en interesse i at dysse sagen ned, for byen havde i mange år et tvivlsomt omdømme, og mange børn blev drillet med at komme fra røverbyen," siger Søren Møgelvang Nielsen.

Han har også fundet ud af, at hans onkels tipoldefar drev byens hælercentral. Det vidste onklens mor, men hun havde ikke fortalt det videre, fordi det var upassende for familiens ry og rygte mange generationer senere.

Anseelse og status Inden det kulminerede med det tredobbelte mord, havde landsbyens beboere været i gang med mange andre ulovligheder.

"Det hele blev styret af en kerne af fire familier fra Venslev. De havde flere mislykkede mordforsøg bag sig. Arkiverne rummer flere beskrivelser af, at de har stået foran et hus klar til at bryde ind og slå ihjel, men er gået hjem igen, fordi én er sprunget fra. Berigelse har selvfølgelig været ét af motiverne, men min fornemmelse er, at det ikke har været hovedmotoren. Det handlede også om anseelse og status. F.eks. deltog en gårdmandsfamilie i ulovlighederne, og de manglede ikke penge," fortæller Søren Møgelvang Nielsen.

Han har også fundet ud af, at der blev begået et mord allerede i 1835, altså syv år før, hammeren faldt.

"Udover de tre mord i Ejby, har jeg fundet et håndtegnet kort over Venslev, som viser, at en person blev fundet dræbt i 1835. Liget blev fundet i mine forældres baghave, hvor jeg har leget som barn. Dette dødsfald havde været kategoriseret som et hændeligt dødsfald, og først i forbindelse med, at sagen rullede i 1842, blev det konkluderet, at der var tale om et mord," siger Søren Møgelvang Nielsen.

En morder angrede Henrettelserne på galgebakken i Himmelev gik ikke helt efter bogen.

"Skarpretteren rammer ikke rigtigt i første omgang, da han skal henrette Christian Jensen og efterfølgende Carl Larsen. Det giver så stort et chok for tilskuerne, at en fyr skriver et læserbrev i Berlingske et par dage senere. Her beretter han, at der skulle bruges 'efterhug og nogen filen med øksen' for at komme igennem forbryderens hals, og at det lignede et slagtehus mere end en henrettelse," siger Søren Møgelvang Nielsen.

Læserbrevsskribenten mener, at man bør tage det op til overvejelse, om henrettelser skal foretages med økse. Det medfører efterfølgende en retssag mod bødlen, som dog frikendes.

"I min research fandt jeg også ud af, at Christian Jensen angrede drabene så stærkt, at han blev benådet for at komme på hjul og stejle. Efter henrettelsen blev han derfor begravet på Himmelev Kirkegård," siger Søren Møgelvang Nielsen.

Carls Larsen undslap dog ikke at få sat sit lig på hjul og stejle til skræk og advarsel. For øvrigt var det sidste gang i Danmarkshistorien, at et hoved blev sat på en stage, mens kroppen blev placeret på et hjul. Det fremgår ifølge Søren Møgelvang Nielsen også af en nyligt udkommet bog om henrettelser i Danmark gennem 350 år.

Søren Møgelvang Nielsen er 40 år og arbejder til daglig med kommunikation og marketing. Hans bog kan købes på www.venslevrøver.dk og hos Venslev Høkeren samt i flere lokale Meny og Bog&Idé.