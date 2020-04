Årets generalforsamling i Frederikssund Erhverv blev på grund af coronasituationen en virtuel en af slagsen. Her er direktør Peter Bo Andersen, næstformand i bestyrelsen Annette Kobberup (CO-RO A/S) og bestyrelsesformand Michael Tøgersen (Handelsbanken) i gang med den digitale generalforsamling, der blev streamet til medlemsvirksomhederne. Foto: Frederikssund Erhverv.

Nye ansigter i Frederikssund Erhvervs bestyrelse

I år måtte Frederikssund Erhvervs ordinære generalforsamling afholdes digitalt

Lokalavisen Frederikssund - 29. april 2020

Tirsdag eftermiddag bød Frederikssund Erhverv "indenfor" til ordinær, men digital, generalforsamling.

Der blev ved den lejlighed valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen. De nye er Casper Wilken fra SmartGuard A/S i Slangerup og Thomas Gottlieb fra Anlægsgartner Gottlieb A/S i Skibby. Birgitte Trasbo fra Trasbo A/S og John Bang Nielsen fra Bang Nielsen A/S forlader bestyrelsen.

Normalt inviteres virksomhedsmedlemmerne i Frederikssund Erhverv til et større, socialt arrangement med middag, men i år var generalforsamlingen udelukkende digital på grund af coronasituationen.

"Vores generalforsamling plejer at være et af højdepunkterne på vores arrangementskalender, hvor medlemmerne kan møde hinanden og netværke over god mad og drikke. I år måtte vi desværre aflyse arrangementet på Metalskolen og i stedet finde en digital løsning, så vi kunne få afholdt generalforsamlingen i tide," siger Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv.

Nye bestyrelsesmedlemmer Fire erhvervsfolk fra bestyrelsen var i år på valg. Stig Bergdahl og Morten Voss ønskede begge at blive valgt på ny, mens Birgitte Trasbo og John Bang Nielsen ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen indstillede derfor Casper Wilken, der er CEO hos SmartGuard A/S og Thomas Gottlieb, der er direktør hos Gottlieb Anlægsgartner A/S, som nye bestyrelsesmedlemmer. Begge erhvervsledere blev valgt ind.

"Vi siger mange tak til Birgitte (Trasbo, red.) og John (Bang Nielsen, red.), som begge har ydet en stor indsats i bestyrelsen gennem flere år. Begge har ønsket at allokere mere tid til deres respektive virksomheder, og det har vi fuld forståelse for. Jeg synes, vi igen har fået sammensat en stærk bestyrelse, ikke mindst med ankomsten af Casper (Wilken, red.) og Thomas (Gottlieb, red.). Vi ser frem til deres bidrag i bestyrelsen, og så glæder vi os over, at de rent geografisk repræsenterer virksomheder i de to "yderpunkter" i kommunen, Slangerup og Skibby," lyder det fra Michael Tøgersen, der er bestyrelsesformand i Frederikssund Erhverv.

Indsatsen fortsætter trods besparelser

Direktør Peter Bo Andersen kunne i løbet af den virtuelle generalforsamling fortælle, at Frederikssund Erhverv kom ud af 2019 med et overskud, der lå et stykke over det budgetterede. Dette skyldes dog primært ekstraordinære indtægter fra salg af Fjordlandsgavekortet. Kigger man på det igangværende regnskabsår, ser det dog mere uklart ud.

"Vi har vanskeligt ved at komme med et kvalificeret bud på vores budget for 2020. Vi ved, at vi er blevet pålagt besparelser for 600.000 kroner, hvilket er et meget markant indhug i en lille butik som vores, men dem er vi lykkedes med at finde. På grund af coronakrisen har vi måtte aflyse en række arrangementer, og vi kommer helt sikkert også til at bruge en del flere penge på forskellige, handelsfremmende initiativer. Sikkert er det, at vi fortsætter med at arbejde for den lokale arbejdskraft, turisme, handel og uddannelse - og for erhvervslivets rammevilkår," siger Peter Bo Andersen.

Frederikssund Erhvervs nye bestyrelse består af:

Michael Tøgersen, direktør i Handelsbanken Frederikssund (formand)

Annette Kobberup, Executive Vice President i CO-RO A/S (næstformand)

Morten Voss, CEO hos Roth North Europe A/S

Mette Brink, administrerende direktør hos Amphenol Procom A/S

Henrik Støwer Petersen, administrerende direktør i Mountain Top Denmark ApS

Stig Bergdahl, Center Manager i Sillebroen

Tom Hoel, direktør i Aerobicgården

Casper Wilken, CEO hos SmartGuard A/S (nyt bestyrelsesmedlem)

Thomas Gottlieb, direktør hos Gottlieb Anlægsgartner A/S (nyt bestyrelsesmedlem)

Tina Tving Stauning, byrådsmedlem (A)

Niels Martin Viuff, byrådsmedlem (C)