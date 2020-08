Se billedserie Svømmere fra de to lokale klubber Frederikssund Svømmeklub og A6 åbnede svømmehallen med en stafet, mens borgmester John Schmidt Andersen (V) så på fra nærmeste hold.

Send til din ven. X Artiklen: Ny svømmehal indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny svømmehal indviet

Lørdag formiddag blev den nye svømmehal i Frederikssund officielt taget i brug. Svømmehallen ligger ovenpå en gammel vikingeby

Lokalavisen Frederikssund - 15. august 2020 kl. 11:26 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens solen bagte ned fra en skyfri himmel, blev Frederikssunds nye svømmehal i den kommende idrætsby indviet indendøre.

Her var der Coronaforholdsregler, champagne og skåltaler, inden borgmester John Schmidt Andersen (V) og JesperWittenburg (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, sammen - og med bistand fra de lokale svømmeklubber - klippede den røde snor til det store bassin.

Sjov, skæg og konkurrence "Målet har været at give borgerne et rum for sjove og skægge oplevelser. Det synes jeg er lykkedes over al forventning, og jeg er stolt over, hvordan vi med svømmehallen går fra umoderne og trange faciliteter til rummelighed og moderne faciliteter, hvor vi blandt andet som de første i norden har et modstrømsbassin, der gør det muligt for trænere at filme og studere elitesvømmernes teknik, samtidig med, at der er faciliteter for alle," konstaterede Jesper Wittenburg blandt andet i sin tale.

Borgmester John Schmidt Andersen slog i sin tale fast, at det var en stor dag for ham og for alle andre, der undervejs hr været involveret i projektet:

"Når man kigger ud af vinduet kan man se, at det er placeret i et smukt område. Midt i et af Danmarks største klimatilpasningsområder og som en første etape i en idrætsby, der - når den står færdig - ikke bare vil betyde færre besøg hos lægen, men også at familierne i stedet for at tage i hver sin retning til aftenens aktiviteter kan tage samlet afsted i stedet for. Det har en stor værdi i en tid, hvor mange famlier er presset. Samtidig er svømmehallen et kæmpetrin op ad stigen med muligheder for både konkurrencesvømmerne for motionisterne og for dem, der bare gerne vil have en wellness-oplevelse," konstaterede han.

Oven på vikingeby Den nye svømmehal rummer et 25x25 meter store træningsbassin, et modstrømsbassin til elitesvømning og genoptræningsforløb, et undervisningsbassin og et wellnessområde med varmtvandsbassin. Det store træningsbassin, der har ti baner, har et dobbelt så stort overfladeareal i forhold til den tidligere svømmehal.

Derfor kan svømmehallen holde åben for offentligheden samtidig med at der er foreningssvømning.

Under byggeriet af svømmehallen kunne arkæologer sten for sten afdække, at Frederikssunds bogstavelig talt kommer til svømme hen over et vikingesamfund. Arkæologiske udgravninger forud for byggeriet afslørede nemlig spor fra den forsvundne landsby Tollerup med en vaskeægte vikingegård.

Da arkæologerne, forud for byggeriet af Frederikssunds nye svømmehal, satte deres spader til jorden, begyndte det at pible frem med historiske fund.

"Vi indså hurtigt, at der ikke bare var rigtig mange fund, men at der var fund fra mange forskellige tidsaldre, fortæller arkæolog fra museumskoncernen ROMU," Astrid Wolff-Jensen, som har ledt udgravningen.

Området, som i mange år havde ligget hen som mark, viste sig at have været intensivt bebygget.

"Det blev tydeligt, at der måtte være tale om den forsvundne landsby Tollerup, som bliver nævnt i den danske konge Knud den Helliges gavebrev fra 1085," fortæller Astrid Wolff-Jensen i et nyhedsbrev fra Roskilde Museum.

Selvom selve udgravningsarbejdet er ved at være slut, og Frederikssunds nye svømmehal allerede står færdig, er der stadig meget der skal opklares om det forsvundne Tollerup.

"Vi skal have foretaget en masse prøver af de fund, vi har taget med hjem. Vi vil nemlig gerne finde ud af, præcis hvordan bebyggelserne har flyttet sig rundt i Tollerup gennem de hundredvis af år, der har boet mennesker der. Men vi ville også meget gerne finde ud af hvorfor landsbyen forsvandt," siger Astrid Wolff-Jensen.

Genstandene fra udgravningen vil en dag blive udstillet, men arkæologen håber også, at brugere af den nye svømmehal snart kan få historien om vikingetidens Tollerup.

"Måske kunne man formidle noget af historien enten i eller omkring svømmehallen. Det ville da være sjovt for svømmehallens brugere at vide, at de svømmer lige der, hvor vikingerne engang har gået rundt, drevet landbrug og levet deres liv," siger Astrid Wolff-Jensen.