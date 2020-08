Ny præst i Oppe Sundby og Snostrup Kirker

Søndag 16. august holder Anne Mette Jürgensen sin første gudstjeneste i Oppe Sundby Kirke kl. 9.00 og i Snostrup Kirke kl. 10.30. Hun tiltræder som vikar, da Christina Seersholm skal videre til en anden præstestilling efter at have vikarieret i Dorte Dideriksens stilling i godt 1½ år.

Anne Mette Jürgensen er netop vendt hjem til Danmark efter mange års præstegerning i udlandet. Hun arbejdede som præst i Jylland de første år efter færdiggørelsen af sin uddannelse. I 2005 drog hun med familien til Cambodja, hvor hun var udsendt for Danmission i 15 år. Her underviste hun blandt andet i religionsdialog. Som konsulent også i familievejledning og sjælesorg.

"Anne Mette beskriver sig selv som et fællesskabsmenneske, der gerne vil være med, hvor folk går sammen om at styrke deres kirkelige fællesskab. Foreløbigt er der truffet aftale om cirka ½ års virke hos os. Vi glæder os til at hilse Anne Mette velkommen i vore to kirker og ser frem til et givtigt samarbejde," skriver Oppe Sundby og Snostrup Menighedsråd i en pressemeddelelse.