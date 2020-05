Se billedserie Foto: BM

Ny pop up butik i Jægerspris: Det oser af sol og sommerhusstemning

Kirsten Hoel fra Aerobicgården er rykket ud i sommerlandet. Fredag åbner hun pop up butik i Jægerspris under navnet Bohn og Hoel Sommer

Lokalavisen Frederikssund - 28. maj 2020 Af Birgitte Masson

I Store Bededags-weekenden dukkede pludselig en ny butik op på Hovedgaden i Jægerspris, og allerede på førstedagen var der travlt, selvom butikken først reelt åbner i morgen, fredag, klokken 11.

"Folk er helt vilde. Bohn og Hoel på Elsenbakken er jo shoppen, hvor vores fitness kunder shopper. Men der stod 'ledigt' på vinduet her i butikken. Så for sjov ringede jeg til lejeren, der havde lejemålet, og spurgte, om jeg kunne leje lokalet i tre dage, for at sælge nogle markedsvarer, nu hvor Blå Nat var blevet aflyst. På tre timer havde jeg udsolgt, så jeg måtte til Elsenbakken for at hente flere varer. Der var kø ude foran," fortæller Kirsten Hoel, som vel nok er bedst kendt som den ene halvdel bag Aerobicgården i Frederikssund, som hun driver sammen med ægtefællen Tom Hoel. Hun fortsætter:

"Tom og jeg er jo altid gode for en idé, så vi tænkte, at vi kunne jo også spørge lejeren, om han havde mulighed for at rykke helt ud, så vi kunne leje butikken for hele sommeren."

Svaret var 'ja', og det betyder, at Kirsten Hoel er at finde bag disken i sin nye pop up butik Bohn og Hoel Sommer de næste måneder.

Sommerhus, sol og strand "Jeg vil være her fredage, lørdage og søndage mellem 11 og 16 lige indtil den 31. august. Men er det sådan, at der er mange mennesker i byen, så holder vi bare åbent lidt længere," fortæller Kirsten Hoel og smiler.

Hun har knoklet for at få butikken færdig inden åbningen. Denne formiddag har Kirsten Hoel også fået en hjælpende hånd af sin mor, selv har hun været i gang fra klokken fem i morges.

Med hudplejeprodukter, badekåber, lette kjoler, skjorter og feminine, flade sandaler i naturmaterialer hensættes man automatisk til noget med sommerhus, sol og strand.

Og at Bohn og Hoel Sommer tilmed åbner midt mellem byens to isboder, fuldender blot stemningen.