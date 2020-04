Frederikssund Museum, Færgegårdens nye inspektør Line Jandoria Jørgensen glæder sig til at møde lokalbefolkningen og til at skærpe deres appetit på egnshistorien. Arkivfoto: Privat

Ny museumsinspektør vil gøre historien levende

Historien skal ikke bare være noget, som sker gennem glasset i udstillingen. Det mener Færgegårdens nye inspektør Line Jandoria Jørgensen, som vil give historien liv

Lokalavisen Frederikssund - 08. april 2020 kl. 07:00 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

JÆGERSPRIS ROMU har fundet en ny museumsinspektør, som fremover skal lede arbejdet med formidling og publikum på Frederikssund Museum, Færgegården.

23. marts tiltrådte 37-årige Line Jandoria Jørgensen stillingen. Men den euforiske følelse, man typisk har, når nye græsgange skal betrædes, og man står overfor at skulle introduseres til noget nyt, er udeblevet. For på grund af lockdown er den røde, gamle færgegård skiftet ud med lejligheden hjemme på Østerbro i København.

"Det har været en mærkelig start," indrømmer Line.

"Jeg glæder mig virkelig til at få lov til at komme rigtigt i gang, og at lære stedet og folk at kende. Lige nu er det, som om jeg kun er startet halvt. Det har altså været lidt af et antiklimaks," siger hun og fortsætter:

"Mine nye kolleger tager godt imod mig, når vi mødes på Skype og har telefonmøder, men jeg savner virkelig at være på Færgegården, og at have min daglige gang der."

Hyggeligt og hjemligt

Første gang Line så sin nye arbejdsplads var for ganske nylig.

"Jeg kender ikke Færgegården særligt godt," konstaterer hun.

"Men det giver mig den fordel, at jeg jo så kan være i samme båd, som alle de mennesker, jeg gerne vil have til at lære det skønne sted at kende sammen med mig nu. Jeg husker, at jeg har kørt forbi Færgegården, og jeg har også tidligere besøgt J.F.Willumsens Museum. Men jobsamtalen foregik jo på ROMU i Roskilde. Så mandag i sidste uge var første gang, jeg besøgte Færgegården. Min første tanke var, at der var virkelig hyggeligt. Man parkerer bilen, og så ligger denne smukke, gamle gård der, og emmer af historie. Det føltes hyggeligt og hjemligt, syntes jeg. Og så blev jeg imponeret over haven. Det er utroligt imponerende, så flot den have bliver holdt, takket være en masse frivillige der flittigt kommer hver torsdag og passer den. Det er virkelig medvirkende til, at man har lyst til at blive lidt længere," fortæller Line med tydelig begejstring i stemmen.

Men hun skal nok få rig lejlighed til at blive lidt længere, når hun for alvor kan tage hul på sit nye arbejdsliv. I starten har hun dog ikke tænkt sig at ændre ret meget. Først og fremmest vil hun lære stedet at kende, siger hun.

"Jeg synes ikke, jeg skal revolutionere Færgegården. Jeg vil sørge for, at sætte mig grundigt ind i stedet og i hvad brugerne gerne vil have. Men på sigt er det vigtigt for mig, at være med til at gøre historien levende og vedkommende for dem som besøger museet. Det kan blandt andet være gennem aktiviteter, hvor folk kan prøve historien på egen krop. Jeg mener ikke, historien kun skal være noget, der opleves gennem glasset i udstillingen. Nej, den skal støves af, og så skal vi tænke over, hvordan historien kan blive relevant for folk, og hvordan den kan berige deres liv. Så folk føler, de går derfra med noget der giver mening. Det er vores største opgave."

Kombinerer teori og praksis

Frederikssund Museum, Færgegården får efter alt at dømme en erfaren og dynamisk museumsinspektør, der kommer fra et job som formidlingsinspektør med ansvar for frivillige i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

Sideløbende har hun de sidste 12 år været ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet underviser i god museumsformidling og museumsforståelse.

"Det er ideelt for mig at kunne kombinere teori og praksis på denne måde. Jeg kan rigtig godt lide vekselvirkningen, for man kan altid læse alt muligt, men man lærer det først rigtigt, når man står med det i hænderne."

Det skal give mening

Interessen for historie og kultur er ikke umiddelbart noget, Line har fået med hjemmefra.

"Jeg er som sådan ikke vokset op med kulturen. Min mor gik hjemme med min bror og mig, og min familie var ikke mere akademiske end andre. Men jeg husker det egentlig, som at jeg altid har været interesseret i kulturhistorie. Som lille var jeg medlem af Nationalmuseets Hugin og Munin børneklub. Så længe jeg kan huske tilbage, har det altid været fascinationen af hverdagslivet, som man levede det i andre tider, der har interesseret mig. Det har ikke være kongerækkerne eller dansk økonomi gennem historien, der har interesseret mig," siger hun, for at nævne nogle eksempler.

"For mig er det spændende at grave ned i dagliglivet under en anden tid, hvor den kulturelle kontekst så anderledes ud. Fortiden kan umiddelbart se meget eksotisk ud, fordi den på mange måder er meget anderledes end i dag. Og kulturelle selvfølgeligheder og naturligheder kan være meget forskellige afhængig af, hvor man befinder sig i tid."