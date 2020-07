Ny frisør: Hair By Hanne slår parcelhusdøren op

En ulykke gjorde, at frisør Hanne Jørgensen i en lang periode måtte lægge saksen på hylden. Det fik hende til at tage sit liv op til revision. Nu har hun åbent sin egen salon i Slangerup

"Ved at åbne for mig selv, kan jeg selv styre min arbejdsdag. Indtil den 31. august må jeg kun arbejde 12 timer om ugen. Derefter starter jeg op på fuld tid. Jeg tror, det bliver sindsygt godt."

"Det lå slet ikke i kortene, at jeg skulle være selvstændig. Jeg har været ansat i seks år hos LH Salonen her i byen. Men i februar blev jeg kørt ned. Det gjorde, at jeg var nødt til at tage mit liv op til revision. Efter at have været sygemeldt længe, havde jeg det sådan, at hvis jeg på nogen måde skulle tilbage og gøre noget godt for mig, så skulle jeg tilbage til mit fag, som jeg elsker overalt på jorden," fortæller Hanne Jørgensen og fortsætter:

Fremover vil der ikke være mange skridt at tage, når Hanne Jørgensen skal på arbejde. For hun har netop åbnet frisørsalonen Hair By Hanne hjemme hos sig selv på Thyravej 1 i Slangerup. Noget, hun ikke i sin vildeste fantasi havde forudset.

