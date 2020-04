Nu kan man låne bøger to-go på biblioteket. Foto: AdobeStock Foto: Pink Badger - stock.adobe.com

Ny er der bøger to-go på biblioteket

Biblioteket har oplevet stigende efterspørgsel på bøger og litteratur, siden de, som følge af Coronasituationen, måtte lukke ned. Det har fået biblioteket til at tænke i nye baner for at imødekomme efterspørgslen

Lokalavisen Frederikssund - 22. april 2020

Danmarks biblioteker har været midlertidigt lukket siden midten af marts, og ifølge den seneste udmelding fra regeringen vil lukkeperioden fortsætte frem til mandag d. 11. maj.

Derfor igangsætter Frederikssund Bibliotekerne nu det nye tiltag "Klik og Hent: Bogposer To-Go", som skal hjælpe borgerne i Frederikssund Kommune med at få adgang til bibliotekets materialer.

Tiltaget med bogposer to-go er et resultat af den stigende efterspørgsel, der har været på bøger og litteratur siden bibliotekerne lukkede.

I en tid hvor sociale arrangementer er aflyst og kultur- og fritidstilbud holder lukket, er der ekstra god tid til at læse bøger og se film. Det kan mærkes hos Frederikssund Bibliotekerne, hvor det digitale udlån på platforme som eReolen og Filmstriben er steget markant den seneste måned. Samtidig er bibliotekerne blevet kontaktet af en lang række borgere, som er løbet tør for læsestof og ønsker adgang til bibliotekets fysiske materialer, hvilket nu bliver muligt med det nye koncept.

Bøger til både børn og voksne Klik og Hent: Bogposer To-Go" er et tilbud til alle kommunens biblioteksbrugere, meddeler Frederikssund Bibliotekerne i en pressemeddelelse. Uanset om man er løbet tør for gode billedbøger til oplæsning for sin børn, søger en spændende krimi til en eftermiddag i solen, eller mangler en film til en aften i sofaen, kan man på Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside bestille en bogpose med op til seks bøger, lydbøger, film eller tidsskrifter.

Bibliotekerne har imidlertid ikke mulighed for at skaffe specifikke titler, da der ikke kan bestilles materialer fra andre biblioteker, men man har mulighed for at ønske bestemte genrer eller emner. På den måde giver konceptet måske anledning til, at man falder over en ny yndlingsforfatter eller -film, som man ellers ikke havde opdaget.

Når man benytter sig af "Klik og Hent: Bogposer To-Go" på Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside, vil man efterfølgende modtage en mail, når materialerne er klar til afhentning.

Bogposerne kan bestilles til afhentning på alle kommunens fire biblioteker i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup. Læs mere om tiltaget og find bestillingsformularen her:

Pressemeddelelse