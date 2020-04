Frederikssund-forfatter Ayse Nart udkommer med sin femte bog 'Forurenet kærlighed' den 15. juni. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Ny bog: Frederikssund-forfatter dykker ned i det moderne liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bog: Frederikssund-forfatter dykker ned i det moderne liv

Med bogen 'Forurenet kærlighed' udgiver den tyrkiskfødte forfatter Ayse Nart sin femte bog

Lokalavisen Frederikssund - 28. april 2020 kl. 15:07 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalavisen modtager mange henvendelser, fra læsere som har noget på hjerte. Ayse Nart er ingen undtagelse. Så da hun sendte redaktionen en mail, greb vi den.

Få dage efter sidder vi i den lille have, som ligger bag hendes og ægtefællens 130 kvadratmeter store lejlighed i Frederikssunds Havnegade. Tæt på den gamle, gulkalkede mur har vi skygge denne formiddag, hvor forårssolen allerede har skruet helt op for blusset.

"Vi er næsten lige flyttet hertil," siger Ayse Nart, 60 år, med accent. Hun er født i Tyrkiet, og er oprindeligt tjerkesser fra Kaukasien.

Ayse Nart er en mangesidet kunstner, som, udover forfatterskabet, også maler, udstiller og er involveret i forskellige kunstaktiviteter. Hun er medlem af Dansk PEN.

"Jeg er uddannet skuespiller i Tyrkiet og uddannet social-pædagog her i Danmark. Da jeg forelskede mig i en mand med samme kaukasiske rødder som jeg, som boede i Danmark, flyttede jeg hertil. Det er nu 30 år siden."

I dag er hun skilt fra sin første mand og faren til sin søn, men parret har bevaret et tæt venskab.

Ayse Nart fortæller, at hun i Danmark for første gang i sit liv oplevede mangfoldigheden mellem mennesker. Hun kom fra noget, der bedst kan beskrives som en bobbel i Istanbuls overklassemiljø. I Danmark mødte hun ikke bare danskere men også folk fra sit eget hjemland, som alligevel var meget anderledes end hende, fordi de kom fra et andet samfundslag.

Disse sociale forskelligheder var medvirkende til, at hun fik en depression. Mødet med den 'virkelige' verden kombineret med en ny dagligdag i Danmark var ikke let. Det er oplevelser og erfaringer som disse, Ayse Nart skriver om i sine bøger, og som hun bruger, når hun maler.

"Jeg bliver meget påvirket af andre mennesker. Det er der, jeg henter min inspiration. I det hele taget i mødet med andre etniske grupper af mennesker og i religioner. Det er virkelig interessant, hvordan religion påvirker folk. Mangfoldighed er sundt, og man kan kun blive klogere. Man finder ud af, hvordan alting hænger sammen på tværs af historien, psykologien og sociologien."

Blandt andet derfor foretrækker Ayse Nart at rejse væk, før hun starter med at skrive på en ny bog. Allerhelst rejser hun alene.

"Jeg rejste til Amsterdam for at samle inspiration forud for min seneste bog, 'Forurenet Kærlighed'. Jeg er altid meget observerende, og suger stemninger og folks kropssprog til mig. På en café mødte jeg en kvinde fra Tyrkiet. Vi talte bare kort sammen, men det var nok til, at hun inspirerede mig, så jeg skrev en masse ned, så snart jeg kom tilbage til hotelværelset. Lige der, kom inspirationen til min nye bog," siger Ayse Nart. Og forsætter:

"Litteratur er et værktøj til at udtrykke vores følelser og tanker overfor den anden person. Litteraturen får inspiration af alt fra krig, migration, kulturel forandring, kærlighed, natur, sociologi, historie, psykologi, geografi, religion tid og tids ændringer og meget mere. Literaturen fungerer som et spejl, for at afspejle begivenheder og situationer i samfundet."

Romanen Forurenet kærlighed udkommer 15. juni på forlaget Mellemgaard.

OM FORURENET KÆRLIGHED:

"Forurenet kærlighed er en tragisk roman, som bringer lys over mange facetter af det moderne liv. Den viser hvordan livet forvirrer, hvordan det udfordrer, hvordan folk kommer ind i ensomheden, og hvordan familier og liv spredes gennem generationer. Der gøres opmærksom på de konflikter der kan opstå ved migration - fra et simpelt landsbyliv til et kaotisk storbyliv og i Europa. Romanen, der er baseret på koncepter som ændrende livsforståelse, kærlighed, venskab og solidaritet, bliver med en tragisk slutning til en epik om de moderne tider."