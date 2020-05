Nu kan fodboldglade drenge og piger komme på fodboldskole, det meddeler DGI Nordsjælland. Foto: Bo Nyman Foto: NYMANN, BO/Photographer Bo Nymann

Nu kan poderne komme på fodboldskole

Sommerens fodboldskoler i Frederikssund Kommune bliver afholdt, vel at mærke efter myndighedernes anbefalinger

Lokalavisen Frederikssund - 29. maj 2020 kl. 08:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været tvivl om, hvorvidt sommerens fodboldskoler fik lov til at blive afholdt, eller om de ville blive aflyst på grund af coronakrisen.

Men den gode nyhed for alle fodboldglade børn fra årgang 2006-2012 er, at de får mulighed for at spille en masse sjov fodbold i sommerferien på DGI's fodboldskoler, som også kommer til Slangerup og Omegns Idrætsforening og Frederikssund Idrætsklub, det skriver DGI Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Også målmandsskolen i Frederikssund samt Slangerup Handicap Fodboldskole bliver traditionen tro afholdt. Sidstnævnte er for drenge og piger, der enten har et fysisk handicap og/eller særlige behov. Skolerne er både for børn, som allerede spiller i klubben og alle andre, der har lyst til at være med.

Alle de frivillige i fodboldklubberne, som afholder alle fodboldskolerne i Nordsjælland, bliver godt klædt på til opgaven, så de lever op til myndighedernes anbefalinger.

Fodbold, sjov og sammenhold En uges fodboldskole i sommerferien, er fyldt med fodbold, sjov og nye spændende udfordringer sammen med andre glade børn.

Der er rigtig god mulighed for at have det sjovt med vennerne og for at få nye venner, fortæller Frank Jensen, der er fodboldkonsulent hos DGI Nordsjælland. Men det giver også meget rent sportsligt.

"Én uges fodboldskole svarer tidsmæssigt til cirka to måneders normal fodboldtræning i en fodboldklub, og dermed vil fodboldspillerne med deltagelse på en fodboldskole, have mulighed for at indhente noget af den træning, som de har mistet i corona-nedlukningen af fodboldklubberne," siger Frank Jensen.

Både for drenge og piger Årets DGI-fodboldskoler er for alle piger og drenge fra årgang 2006-2015, der elsker at spille fodbold og ønsker at blive dygtigere, kan være med. Børn, der ikke går til fodbold, kan også være med.

Trænere er klar til at træne børnene og sørge for, at de kommer til at arbejde koncentreret med nye fodboldfærdigheder, lære nye tricks og skills og spille intense små kampe med mange boldberøringer - alt sammen i et miljø med fokus på respekt, gejst og glæde.

DGI afholder fodboldskoler og mini fodboldskoler i 11 byer i ni kommuner fra weekenden af uge 25 og frem til slutningen af uge 32.

Flere sommerferieaktiviteter på vej

Rigtigt mange danskere forventes at holde sommerferie inden for landets grænser på grund af coronaepidemien. DGI arbejder derfor på højtryk for at arrangere endnu flere ferieaktiviteter i form af blandt andet skoler, camps og sommertræninger i fodboldklubberne.

"Coronakrisen holder rigtig mange danskere på sommerferie i Danmark, og mange forældre efterspørger derfor gode ferieaktiviteter for deres børn, i de uger hvor de selv skal på arbejde eller holder ferie hjemme," siger Frank Jensen.

Pressemeddelelse