Shelterpladsen ligger som en lysning i skoven ved Svanholm Gods. Her er koldt drikkevand, fælles spiseplads og das.

Nu har Svanholm to shelters

Interessen for overnatning i shelter boomer i år. På Svanholm Gods har man netop indviet shelter nummer to

Lokalavisen Frederikssund - 15. juni 2020

Der har ligget et shelter i skoven ved storkollektivet Svanholm i 20 år. Det er blevet brugt, men aldrig så flittigt som i år.

"Trangen til at komme ud i naturen er udpræget! Det boomer simpelthen," siger Jeanette Masasila, der driver Svanholm Oplevelser.

"Lige nu ser det ud til, at vores to shelters denne sommer vil være booket hver nat. Weekenderne er allerede booket op, og vi får flere henvendelser, end vi kan imødekomme," siger hun.

Jeanette Masasila tror, at det er corona-krisen, der har givet folk lyst til at opleve nærkontakt med naturen.

"Folk trænger til at komme ud i lyset og luften og mærke naturen. Vi har altid haft mange københavnere, der gerne vil opleve stedet. Men aldrig så mange som i år. Jeg bliver også kimet ned om selvpluk af jordbær. Det er et specielt år," siger Jeanette Masasila.

Svanholm-kollektivets køer og kalve er endnu en attraktion. De omkring 100 køer kælver alle sammen i løbet af kort tid.

"Vi har lavet en 'Tour de kalvekig', som er en vandresti rundt om de folde, hvor køer og kalve går sammen. Den er meget besøgt, og mange kommer lige ind eller ringer til os og fortæller om, hvad de har set, og det er jo godt, for kalvene bliver født på marken," fortæller hun.

Wifi i cafeen

Men tilbage til shelterpladsen, som ligger i en lysning i udkanten af skoven.

"Shelterpladsen ligger ud for hovedbygningen, men når man er på pladsen, føles det, som om man er midt i en skov. Der er ingen myggesikring, så myggespray er en god idé. Man kan sove fem personer i hvert shelter, men der er også mulighed for at slå sit telt op på pladsen.

Det er ifølge Jeanette Masasila let at være to adskilte selskaber på shelterophold. Men man kan også leje de to shelters samtidig, hvis der er tale om et større selskab.

"Der er indrettet bålplads, håndvask med koldt drikkevand, fælles spiseplads og das. Brænde kan man bare tage i skuret. Folk skal selv save det op, og det synes de er sjovt," siger Jeanette Masasila.

Prisen er 25 kr. pr. person for en overnatning, og man betaler enten via mobilepay, mens man er på pladsen, eller man kan betale i cafébutikken, som er åben hver dag mellem kl. 10-17.00.

"Vi har Dagli'Brugsen i Dalby en kilometer væk, og man kan også handle i vores cafébutik, hvor man kan få det meste - brød, æg og honning, og frisk mælk lige ud af koen. Vi har jo stalddørssalg, så vores mælk er kun lige kølet ned. Det er gul og fed jerseymælk, som klæder jordbærrene. I cafeen kan man også gå på nettet, og det kan jo være rart lige at komme i kontakt med familien, hvis man er ude på en længere tur," siger hun.

Malkning og rundvisning

Jeanette Masasila vil gerne understrege, at man som sheltergæst på Svanholm ikke har adgang til selve kollektivet.

"Det er lidt vigtigt, at man forstår, at man ikke er på besøg i kollektivet. Det beder vi sheltergæsterne om at respektere. Men man kan se køerne blive malket hver eftermiddag i stalden, og man kan gå på vandreruterne til Julianehøj og i Krogstrupskoven, som også hører også til godset," siger hun.

Hele sommeren er der hver søndag kl. 11.00 en rundvisning, hvor man for 120 kr. får historien om kollektivet. Booking af shelter sker på oplevelser@svanholm.dk