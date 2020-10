Nu kan man igen sætte tænderne i en kage, et brød eller andet godt fra City Bakery. Arkivfoto: AdobeStock Foto: New Africa - stock.adobe.com

Nu genåbner City Bakery i Sillebroen

Det bliver et gensyn med City Bakery, som fra på mandag igen er at finde i Sillebroen, nu med en mindre forretning

Lokalavisen Frederikssund - 28. oktober 2020 kl. 13:44 Af Birgitte Masson

"Vi starter forfra på en frisk," fortæller indehaver af City Bakery Helge Jørgensen, som igen rykker ind i Sillebroen med brød, kager og andet godt til at stille den lille - eller lækre sult.

"Da Mette lukkede Danmark ned i foråret, valgte vi at lukke forretningen i Sillebroen. Men nu har vi fået mulighed for at genåbne under andre forhold. Vi starter på en frisk, og det tror vi bliver rigtig godt," fortæller Helge Jørgensen.

Det betyder, at han fra på mandag igen er at finde i Sillebroen. Det bliver i samme lokale som dog er ændret en smule.

"Vi har fået lov til at lave forretningen 40 kvadratmeter mindre. Det bliver en hammer-fed butik med et mere intimt og lækkert udtryk," siger Helge Jørgensen, som ikke kan skjule sin begejstring.

"Vi er virkelig glade for resultatet. Så nu glæder vi os til at drive City Bakery i Sillebroen igen, denne gang med nogle gode vilkår som var forudsætningen for, at vi ville genåbne."

Helge Jørgensen forsikrer, at City Bakery, trods det mindre butikslokale, stadig vil have samme udvalg på hylderne.

"Vi har fået mange positive tilkendegivelser, fra folk som er gået forbi, mens vi har gået og sat i stand i Sillebroen. Vi tror, der er et marked, og at folk vil have kvalitet. Udover vores forretninger i Hillerød, Frederiksværk og Hundested, så har vi ligget i Jægerspris i tre år nu, og der går det rigtig godt, så hvorfor skulle det ikke også gøre det i Frederikssund."