Alt tyder på, at man fra sommeren 2022 kan hoppe i fjorden fra havnebadet på Tippen i Frederikssund. Foto: Adobestock Foto: SolisImages - stock.adobe.com

Nu får Frederikssund sit havnebad

Alt tyder på, at havnebadet i Frederikssund kan realiseres, efter byrådet har afsat yderligere 9 mio. kroner til projektet

Lokalavisen Frederikssund - 03. oktober 2020 kl. 07:09 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

"Med den ekstrabevilling, vi har givet nu, får vi den hjem."

Sådan lyder det fra fritids- og kulturudvalgsformand i Frederikssund Kommune Jesper Wittenburg (S), om udsigten til havnebadsprojektet, som endelig ser ud til at kunne realiseres, efter byrådet har prioriteret ekstra midler til det i budgetaftalen for 2021-2024.

"Jeg er tilfreds. Både i kraft af min rolle som politiker og som formand for FNI (Frederikssund Ny Initiativråd, red.). Som udgangspunkt burde der ikke være flere forhindringer. Nu skal vi finde nogle, der vil byde ind på det, med den økonomi der nu er sat af," siger Wittenburg.

Det betyder dermed, at havnebadet vil komme i et nyt udbud, som er tilpasset den økonomi der er afsat. Projektet har fået tilført yderligere 9 mio. kroner. Der var afsat 16 mio. kroner til det oprindelige projekt. Nu lyder det på 25 mio. kroner, hvoraf A.P Møllerfonden støtter med 7 mio kroner.

Den oprindelige model "Processen går i gang nu. Jeg er sikker på, at projektet er attraktivt at byde ind på. Skitsen af havnebadet bliver ud fra den oprindelige model. Det var nemlig den, A.P. Møller Fonden har sagt ja til, så det hverken må eller vil vi ændre på. Men det kan godt være, der skal flyttes lidt rundt på noget, i størrelsesordenen med om udgangen for vinterbaderne måske skal være et andet sted, eller noget ved toiletterne skal ændres," siger Jesper Wittenburg.

Sikkerheden Udfordringerne med af få havnebadet realiseret handlede blandt andet om sikkerheden ved projektet;

"Det oprindelige materiale har været godt nok, men der har været mange udfordringer i det omkring ansvar, økonomi og sikkerhed. Hvis der sker noget, hvem har så ansvaret. Det siger sig selv, at der er flere risici på vand end på land. For de firmaer, som tidligere har budt ind på projektet, har det være økonomien, som i sidste ende har spændt ben. Men med de ekstra penge, som havnebadet nu har fået tilført, skulle det være nok, til at få projektet realiseret." Wittenburg tilføjer:

Nu går der nok et halvt års tid med at få udarbejdet udbuddet. En grov vurdering er, at byggeriet kan påbegyndes til august-september næste år. Bliver det færdigt i 2022, så er jeg tilfreds."