Nu bliver sommeren lidt sjovere: 1,5 mio kroner til børn og unge i Frederikssund

Regeringen og en række partier har afsat 200 mio. kroner der skal sikre, at børn og unge over hele landet kan få en aktiv sommerferie. Frederikssund Kommune modtager 1,5 mio. kroner

En aftale mellem regeringen og en række partier har nu sikret, at børn og unge i Frederikssund Kommune får en lidt sjovere sommer. 1,5 mio. kroner er nemlig øremærket sommeraktiviteter for børn og unge i Frederikssund Kommune i kølvandet på et år, der har budt på skolenedlukninger og aflysninger af mange aktiviteter i kølvandet på Covid-19.

Helt konkret har regeringen indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad.

"Jeg er meget glad for, at vi nu er blevet enige om at målrette 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge, " siger Hans Andersen lokalt folketingsmedlem og byrådsmedlem for Venstre og fortsætter:

"Mange børn og unge har været berørt af nedlukningen af både skole, institutioner og fritidsaktiviteter, og grundet situationen med grænselukninger er der måske heller ikke udsigt til et længere ferieophold. Desuden kan der også være børn som står med faglige huller som kan påvirke deres videre skolegang."

Sommeraktiviteterne skal ifølge Hans Andersen henvende sig til en bred målgruppe af børn og unge mellem 6-17 år, og som udgangspunkt bestå både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Det skal være muligt for kommunerne at give sommerpas til blandt andet at dække evt. deltagerbetaling. Kommunerne kan i samarbejde med blandt andet foreningsliv, idræts- og civilsamfundsorganisationer og kulturinstitutioner stå for afholdelse af sommeraktiviteterne.

"I Frederikssund Kommune skal vi nu i tæt samarbejde med foreninger og institutioner skabe nogle gode og spændende tilbud til de børn og unge som har lyst til at få nye venner, socialt samvær og måske også få styrket det faglige," siger Hans Andersen.

Aftalen har tre hovedelementer: Sommeraktiviteter for en bred gruppe af børn og unge i kommunerne. Opsøgende og udgående indsatser for udsatte børn og unge og sommerlejre mv. for udsatte børn, unge og familier.

