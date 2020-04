Tirsdag stod i forberedelsens tegn på skolerne i Frederikssund Kommune, som her på Frederikssund private Realskole, hvor lærere mødte ind for at gøre klar til genåbningen. Foto: BM

Nu åbner skoler og dagtilbud

Men det bliver en anden hverdag end før corona. For nu skal der blandt andet være to meter mellem bordene i klasserne, frikvartererne vil være forskudt, og en stor del af undervisningen vil foregå udendørs.

For ledelsen på Trekløverskolen har det betydet, at påsken i år har stået i forberedelsernes tegn. Det fortæller skoleleder på Trekløverskolen Joy Frimann Hansen:

"Vi har haft rigtig travlt de sidste tre dage, hvor primært ledelsen har siddet og arbejdet med at forberede os på situationen ud fra de instrukser, vi har fået. Blandt andet kommer vi til at dele alle klasser op i to. Det betyder, at vi flytter seks klasser fra Falkenborg til Marienlyst afdeling. Det drejer sig om 4. og 5. klasserne. Græse Bakkebyskolen, som også hører under Trekløverskolen, har plads nok," fortæller Joy Frimann Hansen.