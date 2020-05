Se billedserie Foto: BM

Nørderi for alle pengene i Slangerup Veteranbilklub

Her er rappe retro-sportsvogne, funklende flydere og beskedne hverdagsbiler fra tidligere tider. Kort sagt, Slangerup Veteranbilklub har det hele. Oveni skal lægges en gruppe veteranbil-entusiaster, som hver tirsdag mødes for at skrue, snakke og indimellem køre en tur

Lokalavisen Frederikssund - 21. maj 2020

Biler har altid været Kent Haugaards store interesse. Mere end en gang i løbet af Lokalavisens besøg hos Slangerup Veteranbilklub fortæller han, at han altid har været Opel-mand. Ikke desto mindre har han netop købt en rød Porche fra 1973. For i dag synes Kent Haugaard, at det er langt vigtigere og sjovere, at bilen er speciel.

Det var årsagen til, at han tilbage i 2013 valgte at skifte spor.

"Jeg gad ikke være medlem af Opel-klubben længere. Jeg havde lyst til at kaste mig over noget andet. Vi skulle lave noget lokalt, og noget hvor man ikke gik op i, at det skulle være den rigtige skrue, der skulle sidde det rigtige sted. Nej, det skulle være lysten til de gamle biler, som skulle være omdrejningspunktet," fortæller Kent Haugaard, mens han viser rundt i den store hal, hvor biler af ældre dato er parkeret snorlige side om side.

Han tager overtrækket af nogle af bilerne. Her er både Porsche, Buick, Opel og Morris. En amerikanerbil leder tankerne hen på Bumle i Disneys 'Cars', og i et hjørne længst væk står en gammel politibil, som efter alt at dømme ikke har været ude at køre i lang tid. De fleste biler ser imidlertid særdeles velholdte ud, de er blankpolerede og skinnende og med funklende rene hjulkapsler.

Plads til 60 biler Slangerup Veteranbilklub startede som en gruppe på Facebook. Men ret hurtigt syntes medlemmerne, at det kunne være hyggeligt med et sted, hvor de kunne mødes med gamle biler som omdrejningspunktet.

"Det første sted vi havde, var der plads til 10-12 biler. Men allerede efter 14 dage, var vi oppe på 20 biler, så vi måtte leje sidebygningen. I 2015 flyttede vi så fra Industrivej til Banegraven for at få mere plads. Og nu er vi her, hvor der er plads til 60 biler. Om vinteren er her helt fyldt op," fortæller Kent Haugaard om stedet, der ligger på en gård mellem Sundbylille og Jørlunde.

Medlemmerne i Slangerup Veteranbilklub er en sammensat gruppe af mænd og enkelte kvinder, der samles om deres passion for specielle og ældre biler. Og selvom de12-14 medlemmer i klubben nyder at køre en tur ud i det blå, så foregår størsteparten af tiden på værkstedet.

"Vi skal være heldige, hvis vi får kørt en gang om måneden, for egentlig synes vi bare, det er hyggeligt at have vores værksted, hvor vi kan få lov til at gå og hygge med at skrue på bilerne derinde," fortæller Kent Haugaard.

Vores frirum Jens Høj er stødt til. Han bor i Ølstykke og har været medlem af klubben i fem år.

"Det er sjovt for sådan nogle originaler som os, der kan lide at nørde med sådan nogle gamle biler," siger han.

Kent nikker:

"Det her har taget meget af min tid. For to år siden kom vi herud til en tom hal, hvor der ikke var noget værksted. Tidligere havde der gået køer i hallen. Men det tog os bare 14 dage at bygge værkstedet. Der blev virkelig knoklet igennem," fortæller Kent Haugaard. Han peger på skiltet i døren ind til værkstedet. Der står: 'Autoklinikken'.

"På den anden side af skiltet står der 'Virkeligheden'," forklarer han og uddyber:

"Det skal forstås, som at når man går ud af værkstedet, så går man ud i virkeligheden. Derinde bor tosserne." Kent Haugaard griner. Han fortæller, at navnet oprindelig stammer fra hans fars arbejdsplads i Birkerød, hvor folk på værkstedet gik i hvide kitler og reparerede dyre Rolls Royce. Der blev værkstedet kaldt Autoklinikken.

"Det er vores frirum. Her skruer vi på hinandens biler. Vi har det hyggeligt sammen. Og man behøver ikke være ejer af en gammel bil. Man kan også nøjes med at være 'kaffemedlem', så betaler man 150 kroner om året, og så kan man komme hver tirsdag og skrue lidt og få lov til at køre med, når vi kører ture. Endelig kan man også være her, selvom man ikke selv kan skrue, men gerne vil have en gammel bil, for der er altid hjælp at hente. "

Den brølende lyd fra en skinnende turkis- og hvid amerikanerbil afbryder samtalen. Kent Haugaard retter blikket op, og kigger ud gennem porten.

"Det er en V8 motor," siger han spontant. "Det lyder godt, men jeg er ikke til amerikanerbiler."