Nikolaj og Piloterne spiller på The Legends Bar den 20. februar klokke 20. Foto: Presse

Artiklen: Nikolaj og Piloterne spiller på The Legends Bar

Frederikssund Nikolaj og Piloterne byder på ligefremme, iørefaldende, dansksprogede og delvist selvbiografiske sange med et strejf af melankoli og den gådefulde relation mellem mand og kvinde som et hovedtema, når de besøger The Legends Bar den 20. februar klokken 20.