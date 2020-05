Nekrolog om Susanne Jensen

Det er med stor sorg at meddele, at Susanne Jensen er sovet ind natten til torsdag gennem længere tids sygdom. Susanne var født og opvokset i Jægerspris, byen som forblev hendes hjem.

Susanne ydede en stor indsats i Davids forretning Gardinskrædderen, sideløbende med sit arbejde som socialpædagog. Senere stoppede hun som socialpædagog for at starte eget rengøringsfirma, bedre kendt som SJ Rengøring. Hun var meget arbejdsom i sit eget rengøringsfirma indtil, at hendes Alzheimers tog over.