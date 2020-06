Send til din ven. X Artiklen: Nekrolog: En viking er draget over Bifrost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nekrolog: En viking er draget over Bifrost

Lokalavisen Frederikssund - 09. juni 2020 kl. 08:55 Af Camilla Dupont, Formand for Frederikssund Vikingespil Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En viking af hjertet, en skribent og en stor entertainer er død torsdag den 4. juni. Birger Kristensen blev 85 år, og Birgers gamle vikingefæller, der allerede er draget i forvejen til Valhal, kan nu berede sig på, at en ven er på vej. Ikke en hvilken som helst ven, men en altid festlig og farverig personlighed, og jeg vil gætte på, at nu skal Birgers gamle monologer fra de tidlige år i Kæmnerhytten gjalde i Valhal. Gerne fremført med rungende klang, et glimt i øjet og et stor smil.

Birger og Hanne og deres 3 børn var alle med i Vikingespillet, og jeg var selv i Kæmnerhytten sammen med denne fantastiske familie i mine barndomsår, men hvad husker man så egentlig om voksne mennesker, når man selv er et barn? Ja, helt sikkert var det, at vi børn havde frie tøjler i hytten. Det var jo 70'erne, og vi havde alle sammen fædre, der kunne sætte skub i en festlig aften. Der var liv og glade dage i hytten, og den lå lige bag ved scenen dengang, hvilket nok må siges at være ret heldigt, for så var gåturen til scenen ikke al for lang. Faktisk kunne Birger stå i hyttens gård og stadig nå på scenen, når hans "cue" kom.

Birger var man tryg sammen med, han var vis, omsorgsfuld og inspirerende. Man skulle selvfølgelig lige kunne tåle en kæk bemærkning, og sådan forsatte det lige til det sidste. Birger og Hanne gik på vikingepension for år tilbage, men de kom hvert år til Vikingespillets senioraften, og Birger glemte bestemt ikke os, der var rollinger, i de gode gamle dage, og da jeg nu var blevet formand for Vikingespillet, så havde han da også hvert år både skulderklap og gode råd til den nye formand - altid sagt med et glimt i øjet.

Til disse senioraftener holdt Birger tit en lille takketale, hvor han ofte udtrykte sin taknemmelighed over, hvad andre gjorde, for sådan var Birger. Birgers hjerte tilhørte Vikingespillet, og han var et stort aktiv for spillet igennem de 25 år, han var med. Birger spillede mange fine roller igennem årene, hvor han ikke var bange for at leve sig helt ind i en rolle og virkelig give karakter og sjæl til rollen.

Odinrollen i 90'erne er måske Birgers mest kendte rolle. Birger spillede en fantastisk Odin omgivet af en stor flok unge vikingepiger, der spillede hans valkyrier. Jeg var selv så heldig at spille rolle sammen med Birger dette år, og selvom jeg havde alderen til fest og fjollerier, så var det nu mig, der ind imellem lige skulle finde Birger, når vi skulle på scenen, for der kunne jo være opstået noget sjovt på Birgers vej.

Birger gjorde en stor indsats i mange år for at markedsføre Vikingespillet særligt i kraft af Birgers stilling som redaktør for Frederiksborg Amts avis, og det stærke bånd, der altid har været imellem Vikingespillet og Amtsavisen, er i høj grad Birgers fortjeneste.

Vi siger nu farvel til en stor personlighed, der elskede at tale med alle, høj som lav, og som altid selv havde en go' historie parat.

Æret være Birgers minde - år og fred.

Bisættelsen finder sted torsdag 11. juni i Frederikssund kirke med deltagelse af de nærmeste venner og familie på grund af Covid-19.