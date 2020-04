Navne: Ny advokat i Frederikssund

Lasse Kiil Pedersern er cand. jur fra Københavns universitet i 2016 med speciale i entrepriseret. Han har været ansat et år som advokatfuldmægtig ved en boligadvokat i Ballerup. To år som advokatfuldmægtig på et lille specialistkontor på Frederiksberg, hvor han efterfølgende fortsatte som advokat.

'Det var ønsket om at prøve et alsidigt kontor, hvor sagstyperne er mange, og være advokat i nærområdet, og ikke at være en blandt mange i storbyen. Samtidig at få mulighed for, at kunne involvere mig i det lokale erhvervsliv, herunder særligt i byggebranchen. Og at aflive myten om at provinskontorene kun er for de ældre advokater.'