Naturpleje i Sillebro Ådal

I september 2019 udførte Novafos en del naturpleje omkring de bassiner i Ådalen, der skal kunne håndtere store mængder regnvand ved kraftige regnskyl. Nu er turen så kommet til andre arealer i Ådalen, som Frederikssund Kommune har ansvaret for at vedligeholde.

Arbejdet udføres i uge 13

Langt hovedparten af Sillebro Ådal består af beskyttet natur, og derfor har kommunen pligt til at udføre naturpleje i området for at undgå, at det hele vokser til. Naturplejen vil blive udført i uge 13 og vil bestå af udtynding og fældning af blandt andet selvsåede elletræer samt enkelte Ahorn. De ældre træer vil blive bevaret. Derudover vil der blive foretaget udtynding af bevoksningen langs med vandløbet.