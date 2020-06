Jørgen Bech (V), formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund, var med, da Naturparkpasset mandag blev lanceret i Naturpark Mølleåen mandag, hvor borgmestre og udvalgsformænd var på cykeltur. Pressefoto

Naturparkpasset lanceret i Naturpark Mølleåen

Frederikssund Kommune var med, da Danske Naturparker lancerede Naturparkpasset, der præsenterer de 14 danske naturparker og pilotnaturparker

Naturpark Borgmestre og udvalgsformænd fra tre af de de fire kommuner, der står bag Naturpark Mølleåen, blev mandag den 8. juni de første til at få et stempel i det helt nye Naturparkpas.

Naturparkpasset blev lanceret af Friluftsrådet til et arrangement, hvor repræsentanter fra kommunerne var inviteret på mountainbiketur i naturparken. Her gik ruten gennem de bakkede istidslandskaber med afslutning ved Buresøbadet, hvor deltagerne fik stemplet deres Naturparkpas og smagte på vild mad fra naturparken.

Naturparkpasset er et pashæfte udgivet af Danske Naturparker med en præsentation af hver natur- og pilotnaturpark samt et felt, der kan stemples, når man besøger en ny naturpark. Målet er at opfordre befolkningen til at komme rundt i landet til de danske naturparker denne sommer og opleve de mange spændende oplevelser, de byder på.

"Vi oplever i år en meget stor interesse blandt danskerne for at komme ud i naturen. I Danske Naturparker er der masser af gode oplevelser at finde, og vi håber, at Naturparkpasset kan inspirere endnu flere til at gå på opdagelse i den danske natur. Vi drømmer om at der kan gå sport i at samle stempler fra så mange naturparker som muligt sammen med sin familie", siger Niels-Christian, formand i Friluftsrådet, som står bag mærkningsordningen Danske Naturparker.

Naturpark Mølleåen har været medlem af mærkningsordningen Danske Naturparker siden 2016 og er et partnerskab mellem Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner og Naturstyrelsen. I Naturpark Mølleåen kan man blandt andet opleve de beskyttede Natura 2000-områder langs Mølleåen, og man kan tage på en række cykel- og vandreture i området med en digital turguide i hånden og undervejs besøge en af de mange bålhytter og shelterpladser.

Friluftsrådet forventer, at der senere på året kommer en lokal version af Naturparkpasset, som kan guide til mange gode oplevelser inden for de enkelte naturparker.

Også Naturstyrelsen har store forhåbninger til passet:

"Naturstyrelsen håber, at naturparkpasset kan være med til at få endnu flere borgere ud i naturen og bruge de mange muligheder for friluftsliv, som findes både på Naturstyrelsens arealer og i det hele taget. Det arbejder Naturstyrelsen også på i mange andre sammenhænge i et godt samarbejde med kommunerne, Friluftsrådet og andre interessenter eksempelvis som en del af Vores Natur."", siger Kim Søderlund der er skovridder i Naturstyrelsen Hovedstaden.

Godt for hoved og fysik Blandt kommunerne, der er sammen om Naturpark Mølleåen, var der stor begejstring om naturparken og opfordringen til at komme rundt og besøge de danske naturparker med Naturparkpasset.

"Netop i denne mærkelige tid, har naturen vist sig at være åndehullet for os mennesker, og vi er også i Frederikssund Kommune meget optaget af at sikre adgang til naturen for så mange som muligt. Naturparken her er landskabelig smuk, med stor naturrigdom og en kulturel interessant historie og baggrund. Dette er selve grundlaget, men for mig og sikkert mange andre er det herudover særdeles vigtigt at der er adgang til områderne, at stier bindes sammen, så man kan gå eller cykle på lange strækninger i smukke omgivelser. Det er godt for øjet - Det er godt hovedet - det er godt for fysikken," fortæller formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund Kommune, Jørgen Bech.

