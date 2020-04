Se billedserie Der er god plads til alle i naturen. Foto: Jes Aagaard Foto: Jes Aagaard

Send til din ven. X Artiklen: Naturen er stadig åben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturen er stadig åben

Men besøg dine lokale naturområder, og hold afstand til andre

Lokalavisen Frederikssund - 10. april 2020 kl. 04:19 Af Søren Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spredningen af coronavirus bekæmpes og inddæmmes ved, at det sociale samvær begrænses, men ude i naturen er der stadig masser af plads at røre sig på. I denne tid, hvor skoler, institutioner og mange arbejdspladser holder lukket, er naturen et oplagt udflugtsmål.

- Naturstyrelsen forvalter nogle af de største og mest besøgte naturperler i Danmark, men der er heldigvis god plads til alle derude. Vi kan sagtens nyde foråret udenfor, samtidigt med at vi passer på hinanden. Her skal vi bare huske at holde sammen ved at holde afstand til andre, fortæller naturvejleder Jes Aagaard fra Naturstyrelsen Hovedstaden.

I de statslige naturområder er der oven i købet åbent hele døgnet rundt, så der er rig mulighed for at tage bilen, cyklen eller benene ud for at nyde den friske luft i skoven, langs kysten og i det åbne land. Og fire ud af fem danskere har under fem kilometer til et statsligt naturområde, så det er nemt at komme til for de fleste. Men især de bynære naturområder kan være næsten overfyldte netop i denne tid.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der nogle steder her omkring København og i Nordsjælland kan være mange mennesker i statens naturområder. Parkeringspladserne er godt fyldt op. Vi har oplevet i Naturpark Amager, at de store parkeringspladser kan være stoppet med biler, som var det en lørdag ved et storcenter. Det forslag, jeg har, er, at man ikke vælger hovedindgangene til et naturområde, men finder de mindre bagindgange. På den måde opdager man måske helt nye sider af et naturområde, som man måske altid har besøgt via hovedindgangen. Men faktisk opfører folk sig ganske fornuftigt. De spreder sig ud i naturområderne og holder god afstand til hinanden, fortæller Jes Aagaard.

- Der kan selvfølgelig opstå nogle problemer omkring de forskellige faciliteter, der findes i rigtig mange naturområder i dag, som for eksempel skovlegepladser, motionsredskaber, shelters og fugletårne. Men hvis man overholder myndighedernes regler, kan det godt lade sig gøre at bruge disse ting. Ofte er det en familie, der tager på en sheltertur sammen. Og man kan vente med at gå ind i et fugletårn, til der er plads. Nogle faciliteter kan være lukket ned, og det vil så fremgå af opslag og de her bånd, som politiet opsætter. Det er politiet, der er myndighed på dette område, og de tjekker løbende forholdene omkring især parkeringspladser ved naturområderne. Nogle af Naturstyrelsens toiletter har været lukket, men de er åbnet igen, fordi lukningen blot skabte et nyt problem, siger han.

Lokale udflugtsmål Hvis man vil have ideer til lokale udflugtsmål i naturen, kan man gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside, der har guider til de statslige områder. Mange naturvejledere er aktive på Facebook, hvor de kommer med gode tips til aktiviteter. Søg et naturområde, for eksempel Geopark Odsherred eller Naturpark Maribosøerne, for at se, hvad naturvejlederen foreslår. Facebook-sider for Naturstyrelsen, Fugleværnfonden og Aage V. Jensen Naturfond kan også anbefales.

En af dem, der bruger naturen rigtig meget, er Marianne Riis fra Nordjylland. Hun er redaktør af hjemmesiden NaturGuide.dk, som er Danmarks største netmagasin om natur og friluftsliv. Desuden har hun to børn, som både skal hjemmeskoles og aktiveres.

- Børnene er jo hjemme fra skole, og selv om iPads, tv og diverse spil har været flittigt brugt, har vi også brug for at komme ud i det fri. Forleden var vi på tur i skoven for at samle friske brændenældeskud og ramsløg. De små, nye brændenælder smager dejligt og er fulde af vitaminer og mineraler, og jeg laver altid en forårspesto, der smager godt på flutes eller hjemmelavede bålbrød. Foråret er i fuld gang, og i græsset, hvor solen rammer, er ulveedderkopperne nu dukket frem. De jagter aktivt deres bytte uden brug af edderkoppernes klassiske fangstnet. Også myrerne er blevet aktive. Skovmyrerne klumper sig sammen i solen og suger kropsvarmen til sig og bærer den med ned i boet. Vi holder meget af at være ude i naturen, og nu er vores påskud ikke blevet mindre, siger Marianne Riis:

- En professor i eksperimentel virologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har for nylig oplyst, at risikoen for smitte med coronavirus er mindre udendørs. Det skyldes, at luften hurtigt fornys, og de eventuelle dråber, der kan indeholde virus, hurtigere fortyndes i luften udendørs. Så vi er ikke bange for at blive smittet ude i naturen, siger hun.

På NaturGuide.dk kan man læse om, hvad der sker i den danske natur året rundt, men også om, hvad man kan lave i naturen.

Netop i disse coronatider har Marianne Riis lagt sig i selen for at komme med ideer til naturaktiviteter, man kan lave sammen med sine børn. Artiklerne skrives af naturfaglige skribenter med en baggrund som biologer, naturvejledere eller lignende, men også af erfarne naturfotografer.