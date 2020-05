Nationalparken tilbyder kursus til lærere og pædagoger

Naturvejlederne i nationalparken er klar med et kursus, der ruster lærere og pædagoger til at flytte hverdagen og undervisningen udendørs.

Derfor tager de to naturvejledere nu ud på lokale skoler for at afholde et kursus i udeundervisning. På kurset får lærere og pædagoger inspiration til at afvikle god undervisning udenfor.