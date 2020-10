Naboer til Jenriksbakke i Frederikssund er ikke vilde med udstigten til geder som led i naturplejen af området. Arkivfoto:AdobeStock Foto: V&P Photo Studio - stock.adobe.c

Naboer bekymret over udsigten til geder i baghaven

Et forslag om at udsætte geder på Jenriksbakke vækker bekymring hos beboere i området

Lokalavisen Frederikssund - 23. oktober 2020 kl. 09:20 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Brombær, blommetræer og andre selvsåede træer og buske har efterhånden fået så frit spil på Jenriksbakke i Frederikssund, at Teknisk Udvalg har bedt admininstrationen om at udarbejde forslag til, hvordan plejen af bakken skal se ud i fremtiden.

Fra 2017 er der nemlig ikke foretaget udtynding på skrænten, da budgettet til udtynding af krat, hegn, skov og lund har været sparet væk i årene 2017-2020. Og det kan ses, og ikke mindst høres. For der er kommet gentagne klager fra borgere over bakkens uhæmmede vækst af blandt andet brombær.

Med andre ord er det nu på høje tid, at udvalget skal beslutte, hvilken løsningsmodel der skal arbejdes videre med.

Et af forslagene er, at der skal udsættes geder i området. Men den model vækker ikke begejstring hos naboer til bakken. Langtfra.

Cecilie og Claus Hauritz har boet på Klintevej i 15 år. De er glade for at bo der, men udsigten til at få geder i baghaven er de ikke vilde med.

"Vi håber, Jenriksbakke bliver bevaret og ikke erstattes af en indhegning med geder. Er det overhovedet lovligt, at holde geder i tæt bebygget område, med dertilhørende lugtgener og fluer?" spørger Cecilie Hauritz og fortsætter:

"Vi er mange, der bor lige op ad Jenriksbakke, som også er oprigtigt bekymret over hvilken effekt en rydning af bakken kan have. Med den nuværende bevoksning sikrer den os mod jordskred og oversvømmelse," siger Cecilie Hauritz. Hun fortæller, at Jenriksbakke er fredet, blandt andet for at bevare stien, der går på toppen af bakken, hvor der er udsigt over Roskilde Fjord.

"Den fine udsigt sikres bedst, ved at bevare Jenriksbakke som den er i dag med beskæring hvert år. Det er rigtigt, at bakken er blevet meget vild, og vi er slet ikke totalt imod vedligeholdelse. Det handler bare om, at vi synes den er smuk som den står. Jenriksbakke huser en rig fauna med insekter, vinbjergsnegle, fugle og ræve. Der er en varieret flora, som bidrager til den biodiversitet, vi så meget har behov for," siger Cecilie Hauritz

Små monstre, der larmer Sammen med flere naboer i Andelsforeningen Jenriksbakke har Cecilie og Claus Hauritz henvendt sig til Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, hvor de i en skrivelse har informeret om deres bekymring over udsigten til geder, samt udrydning af bakken med dertilhørende nedbrydning af biodivirsitet. Men de har endnu ikke hørt fra udvalget.

"Vi er ærgrelige over, at man som beboere i området ikke får information. Vi er slet ikke blevet hørt. Og måske overreargerer vi, fordi vi ikke er blevet informeret," siger Cecilie Hauritz.

Formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune Tina Tving Stauning (S) fortæller til Lokalavisen, at gederne blot var et af forslagende til, hvordan Jenriksbakke kunne plejes i fremtiden.

"Sagen er jo, at der er foreslået mange løsninger på de problemer der er. Det er det, som vi i den kommende tid vil forsøge at få belyst. Det er langtfra besluttet, at der skal gå geder i området. Men de var et af forslagene. Og vi kunne ikke drømme om at sætte geder ud uden dialog med naboerne til området," siger Tina Tving Stauning der fortæller, at var det ikke for Coronasituationen, så have hun indkaldt til et borgermøde, så man sammen kunne drøfte de forskellige muligheder for området.

"Når materialet er klart, kommer det op igen, og så skal borgerne inddrages. Her vil vi kigge på, hvor stort et område det drejer sig om, fredningsbestemmelserne, vegetationen, om man bare skal blive ved med at slå kanterne, eller om man skal rydde det helt for brombær," siger Tina Tving Stauning.

Hvad angår gederne siger hun:

"Geder er rigtig effektive, men jeg ved også, at geder er nogle små monstre, der bryder ud og larmer."

Jenriksbakke går fra J. F. Willumsens Vej i syd til Strandvej i nord i Frederikssund.

Frederikssund Kommune ejer to delområder af skråningen, og der er derudover et privatejet stykke midt på bakken.