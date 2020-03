Mystiske gravpladser i fokus

Hun var med under hele udgravningsforløbet fra de spæde forundersøgelser og første spadestik til selve udgravningsarbejdet og registreringen af fundene. Med sig bringer hun en masse billeder fra udgravningen, så du kan komme helt tæt på detaljerne og få nogle gode bud på de historier, der knytter sig til menneskene i gravpladserne og de gravgaver de fik med sig. Romertidsgravene ved Frederikssund adskiller sig fra de romertidsgrave man har fundet ikke så langt herfra i Vindinge, sydøst for Roskilde - hvordan kan det være?

Denne aften kan du samtidigt få et indblik i arkæologens arbejde. For hvordan finder arkæologer egentlig frem til grave før et anlægsarbejde går i gang? Og hvordan går de i det hele taget til værks, når de udgraver grave? Det vil du få rig mulighed for at spørge ind til undervejs - både om arbejdet som arkæolog, men også mere konkret til fundet af gravpladserne.