Bestyrer i nabobutikken Q Shop Heidi Porsmose sammen med butiksindehaver Betina Schnipper. Th bestyrer i My Apartment Kristine Nielsen. Foto: BM

My Apartment åbner i Sillebroen: Ny, trendy butik på 1. sal

25. februar 2020

Betina Schnipper har travlt i disse dage. Lige nu er hun i fuld sving med at indrette lokalet på første sal i Sillebroen, hvor hun den 27. februar åbner tøjbutikken My Apartment, som kommer til at ligge side om side med forretningen Q Shop, som hun også står bag.

"Dette lå lige til højrebenet. Jeg er glad for centret og synes, at My Apartment konceptet passer godt ind," siger Betina Schnipper.

Med det trendy koncept i My Apartment i Sillebroen føjer hun og ægtefællen dermed endnu en butik til listen, der også omfatter modebutikkerne Wagner, Sisters Point og Q Shop i byer som Køge og Nykøbing Falster.

Tøj har ingen alder Der står papkasser med forårsvarer rundt omkring på gulvet. Et par grønne mosvægge, kobberlamper og hylder lavet af rør er bare nogle af detaljerne i det store butikslokale, som allerede emmer af god karma.

Et par håndværkere er ved at pakke sammen for i dag, men for Betina Schnipper er dagen langtfra slut. Det gør imidlertid ikke noget.

"Jeg nyder at kunne sætte mit eget præg på butikkerne. Jeg har mange kasketter på, men når først det hele kører, så kan jeg godt lade personalet tage over," siger Betina Schnipper. Hun refererer blandt andet til My Appartments nye bestyrer Kristine Nielsen, som er udlært i Q Shop, og som dermed ikke får mere end få skridt til sin nye arbejdsplads, da de to tøjbutikker ligger dør om dør. Om sortimentet i My Appartment siger Betina Schnipper;

"Jeg synes ikke, man kan sætte alder på tøj. I My Appartment vil vi ramme bredere. Så det vi ikke har i Q Shop, har vi her."