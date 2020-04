Musikskoleleder og sanglærer Gitte Grarup, der laver sangtimens indledende strækøvelser med eleven Victoria. Gitte står hjemme i sin musikstue, mens Victoria befinder sig i Jægerspris. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Musikskole fortsætter undervisningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikskole fortsætter undervisningen

Musiklærerne i Frederikssund Musikskole bruger - ligesom skolelærerne - virtuel undervisning i denne tid

Lokalavisen Frederikssund - 28. april 2020 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort efter Danmark lukkede ned, genoptog Frederikssund Musikskoles lærere undervisningen af instrumental- og sangelever, dog i en noget anden form, nemlig over nettet. Det betyder, at musikskolens elever og lærere har en eller anden form for ugentlig kontakt, svarende til deres normale musikskole-skemaer. Det fortæller musikskoleleder og sanglærer Gitte Grarup.

"Det kan være nye øvelser, numre eller noder, der sendes på mail med tilhørende forklaring og efterfølgende samtaler over nettet, eller det kan være sms-kontakt om specifikke tekniske øvelser, og så kan det være decideret undervisning over Skype, FaceTime eller telefon. Altsammen nok til, at eleverne kan holde instrument og spilleglæde lidt ved lige," siger Gitte Grarup.

Ifølge hende oplever musikskolens lærere oftest, at eleverne synes det er sjovt, og føler, at der ind imellem opstår ekstra koncentration om øvelserne eller instrumentet.

"Man kan arbejde fint med tekniske øvelser og grundlæggende holdningsbegreber og holde gang i musikstykker, skalaøvelser og sange. Og især de lidt større elever er glade for at fortsætte undervisning og øvning, så de kan beholde musikken som afveksling i en dagligdag, hvor de sidder meget ved skærmen," lyder det fra Gitte Grarup.

Digital undervisning er vigtig Musikskolens mange sædvanlige sammenspil med blandt andet kor, orkestre og bands er af gode grunde aflyst.

"Sammenholdet og fællesskabet med kammeraterne er noget af det, mange af de unge musikelever savner mest. Og så den sjove tid, hvor der øves op til koncerter. Vi har måttet aflyse alle koncert-arrangementer her i marts, april og maj, og det er jo trist - men et vilkår lige nu. Vi må være glade for den kontakt, vi kan opretholde i disse uger. Den digitale undervisning er vigtig lige nu, det ved de fleste elever godt, for det betyder noget, at kunne vedligeholde færdigheder på instrument eller sangstemme, så vi er klar til at optræde og spille sammen igen, så snart vi får lov. Det glæder elever og lærere sig til, " fortæller Gitte Grarup.