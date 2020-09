'Ud med Knud', som Parkteatret viser 24. september, handler om drengen William, der har kræft. Men ud over at handle om livet med kræft, handler forestillingen også om identitet, venskab og forelskelse. Pressefoto

Musikalsk fortælling om at være barn og leve med kræft

Hver tredje dansker får kræft, inden de fylder 75 år, og de fleste har derfor været i berøring med kræft. Men at tale om sygdom, kan være svært, ikke mindst for børn.

Med forestillingen 'Ud med Knud', som vises i Parkteatret 24. september kl. 19, bliver det måske lidt nemmere, da man efter at have set forestillingen kan tale med afsæt i det, man har set.

William er en helt almindelig dreng, som tænker på helt almindelige ting. Som at han gerne vil beholde sin faste plads ved siden af sin bedste ven Sebastian. Og at Katrine fra klassen er sød.

Efter forestillingen vil Susan Laursen fra kræft-caféen i Frederikssund talen med Jeanette Hassel fra Børnecancerfonden, der selv har mistet en søn til kræft. Derudover vil der også være mulighed for at tale med skuespillerne om, hvordan det er at lave teater om alvorlige emner for børn.