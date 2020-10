J.F.Willumsens Museum har netop åbnet dørene for en helt ny, unik udstilling i Danmark, nemlig mødet mellem Ernst Ludwig Kirchner og Jens Ferdinand Willumsen. Pressefoto: J.F.Willumsens Museum Foto: Ernst Ludwig Kirchner

Send til din ven. X Artiklen: Museumsdirektør om ny udstilling:"Vi har gjort et scoop" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museumsdirektør om ny udstilling:"Vi har gjort et scoop"

Fredag åbnede udstillingen 'Iscenesat Natur og Liv. Ernst Ludwig Kirchner og Jens Ferdinand Willumsen - de sene værker' på J.F. Willumsens Museum

Lokalavisen Frederikssund - 13. oktober 2020 kl. 13:39 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Fredag åbnede J.F. Willumsens Museum en helt ny udstilling 'Iscenesat natur og liv. Ernst Ludwig Kirchner og Jens Ferdinand Willumsen - de sene værker.'

"Det er lidt af et scoop, synes vi. Det er første gang Kirchner bliver vist i Danmark med så mange værker," fortæller museumsdirektør på J.F.Willumsens Museum Lisbeth Lund og fortsætter:

"Det er interessant at se Willumsen og Kirchner sammen, for de to kunstnere har en række ligheder stilistisk."

Lisbeth Lund fortæller, at de to kunstnere ikke har inspireret hinanden, men at de har haft de samme referencerammer.

"Jeg ved ikke, om de to kunstnere nogensinde har mødt hinanden. Vi ved, at Kirchner med sin kunstnergruppe har udstillet i København i starten af 1900-tallet. Vi ved også, at Willumsen blev inviteret til at udstille sammen med dem, hvor også norske Edvard Munch deltog, men Willumsen afslog," siger Lisbeth Lund og tilføjer:

"Udstillingen afspejler to individuelle kunstprojekter med en række fællestræk."

Begejstrede besøgende J.F. Willumsens Museum har siden 2017 arbejdet på at få udstillingen realiseret, og museet har, ifølge Lisbeth Lund, haft et strålende samarbejde med Kirchnermuseet i Schweiz. Og noget tyder på, at det ikke bare er museumsdirektøren, som er begejstret over resultatet af samarbejdet:

"Vi har haft rigtig mange besøgende i weekenden, folk har været meget positive og giver udtryk for, at de synes det er en fantastisk udstilling, som både er smuk og interessant, og samtidig fordi de to kunstnere spiller godt sammen på grund af deres motivmæssige ligheder i deres malestil."

Fakta

Med udstillingen Iscenesat natur og liv. Ernst Ludwig Kirchner og Jens Ferdinand Willumsen - de sene værker, præsenterer J.F. Willumsens Museum den vigtigste eksponent for ekspressionismen i Tyskland Ernst Ludwig Kirchner, i den første store præsentation af kunstneren på et dansk kunstmuseum.

Udstillingen er muliggjort gennem lån fra Kirchner Museum Davos samt museer og private samlere i Schweitz, Tyskland og Danmark, og kan opleves indtil den 31. januar 2021.

Til og med fredag i uge 42 fra klokken 11-15 er der i anledning af efterårsferien børneaktiviteter på museet i form af grafisk tryk.