Motorsport: Nicolai Sylvest vinder debutløb i ny serie

Det blev til en sejr, en føring i U23-konkurrencen og en foreløbig andenplads i mesterskabsstillingen, da Nicolai Sylvest i weekenden på FDM Jyllandsringen fik sin debut i den nye danske racerklasse, TCR Danmark.

”Jeg er absolut yderst tilfreds med weekendens resultat, især da det er første gang jeg kører race i en forhjulstrukket bil, og jeg ser allerede nu frem til næste løb efter sommerferien, som bliver en dobbeltafdeling på Jyllandsringen den 5. og 6. september, hvor jeg vil gøre alt for at avancere,” siger den 22-årige Team Danmark eliteatlet fra Jægerspris. Han stiller i år op i en Volkswagen Golf TCR for LM Racing.

”Jeg var næsthurtigst i lørdagens tidtagning, 15 hundrededele af et sekund fra pole position-tiden, så jeg var ganske optimistisk forud for de tre heat, der skulle køres søndag,” fortæller Nicolai Sylvest. ”Desværre valgte starteren at vente lidt for længe, inden de røde lys blev slukket. Min kobling blev for varm, så bilen bevægede sig lige lidt, inden starten gik, så selv om jeg fik en ellers god start og var toer i første sving, fik jeg en strafbane.” Da han havde gennemført strafbanen, lå han på sjettepladsen, men inden det ternede flag fik han kørt sig én plads frem.

Andet heat skulle Nicolai Sylvest starte fra position 4. ”Jeg fik en god start, så da jeg kom ud af første sving var treer og kort efter kunne jeg også lave en overhaling på toeren, men så kom der en safety car på banen,” siger han. Så snart den var væk fra racerbanen, valgte Nicolai Sylvest at slå til, da han for enden af langsiden foretog en sen nedbremsning og overhalede løbets førende. Herefter kunne han køre sin første sejr hjem i TCR Danmark, ligesom han satte løbets hurtigste omgangstid.

Det tredje heat startede og sluttede Nicolai Sylvest på andenpladsen efter den tredobbelte DTC-mester Kasper H. Jensen. ”Kasper og jeg har en rigtig god fight, men uanset hvad jeg gør, kan jeg ikke komme forbi ham,” siger Nicolai Sylvest. ”Men endnu engang sætter jeg løbets hurtigste omgangstid.”

”Det var en god weekend på FDM Jyllandsringen, og jeg vil gerne sige en stor tak til hele mit team LM Racing for det store arbejde, de har gjort for at give mig en god bil.”