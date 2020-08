Morten Messerschmidt ny næstformand i DF

Morten Messerschmidt, der er vokset op i Frederikssund og er tidligere byrådskandidat i kommunen, er nu kun ét skridt fra den absolutte toppost i Dansk Folkeparti.

Partiformand Kristian Thulesen Dahl oplyser således på sin Twitter-konto, at Søren Espersen, der har spillet en central rolle i partiet siden grundlæggelsen, træder tilbage fra sin position som næstformand og overlader den til Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt vendte ved Folketingsvalget i 2017 tilbage til dansk politik, og blev valgt til Folketinget i Nordsjællands Storkreds.

Efter partiets valgnederlag blev han inddraget i inderkredsen, der skulle være med til at analysere årsagerne til den markante tilbagegang, og ikke mindst i den forgangne uge har han markeret sig.

I første omgang med et større interview i Politiken og Avisen Danmark, hvor han konkluderede, at det var en fejl i den seneste valgperiode at samarbejde så meget med Socialdemokratitet, samt at partiet efter hans opfattelse fremadrettet bør fokusere mere på Danmarks kristne kulturarv.





Den nye næstformand havde et historisk valg til Europa-Parlamentet, da han fik 465.758 personlige stemmer. Opdateres....